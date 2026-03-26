임광현 국세청장 25억1200여만원 신고

[헤럴드경제=배문숙 기자]구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 본인과 가족 명의로 총 51억8000여만원의 재산을 신고했다. 직전 신고보다 4억45만원 증가한 금액이다.

정부공직자윤리위원회가 26일 공개한 정기 재산변동사항에 따르면 구 부총리와 배우자, 자녀의 재산 총액은 51억8881만원으로 집계됐다. 직전 신고보다 4억45만원 증가했다.

건물 등이 12억2400만원에서 21억6000만원으로 늘었다. 아파트 분양권이 입주 완료에 따라 소유권으로 반영됐다.

배우자 명의의 서울 강남구 개포동 ‘디에이치 퍼스티어 아이파크’(112.85㎡) 아파트가 15억원으로 신고됐다. 기존 분양권(12억2400만원)은 소멸됐다. 장녀는 서울 마포구 신공덕동 아파트 신규 임차권을 6억6000만원 신고했다.

예금은 총 30억9500여만원을 신고했다. 예금 만료, 가액 감소 등에 따라 직전 신고(34억5400만원)보다 줄었다. 본인이 21억8444만원을, 배우자가 7억1724만원을 신고했다.

기획예산처에서는 임기근 차관이 9억4000여만원을 신고했다. 직전 신고액(8억5000여만원)보다 9000여만원 늘었다.

전남 해남군 토지(2억5474만원)와 경기 안양시 동안구 아파트 133.86㎡(6억5800만원)가 포함됐다. 예금은 2700여만원으로 변동이 거의 없었다.

임 차관이 소유한 엔씨소프트 100주는 1831만원에서 2015만원으로 주식 가치가 상승했다.

임광현 국세청장은 8600여만원 감소한 25억1200여만원을 신고했다.

이명구 관세청장은 총 12억8200여만원의 재산을 신고했다. 종전 신고액보다 7300여만원 늘었다.