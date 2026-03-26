김영환, 시도지사 중 유일 ‘마이너스’ 3위 김진태 43억원…“강남 아파트 영향” 김두겸, 10억여원 늘어…증가 폭 1위 단체장 중 6명 배우자 또는 공동 명의 소속지역 아닌 서울·경기 아파트 보유

[헤럴드경제=신상윤 기자] 전국 광역단체장 중 오세훈 서울시장의 재산이 지난해 말 기준 72억여 원으로 가장 많았다. 오 시장의 재산은 1년 전 신고 때에 비해 1억여 원 줄어들었다. 김영환 충북지사는 지난해에 이어 올해도 유일하게 광역단체장 중 ‘마이너스 재산’을 기록했으나, 부채는 소폭 감소했다.

26일 정부공직자윤리위원회가 관보로 공개한 2026년 공직자 정기 재산변동사항에 따르면 가족 소유 재산을 포함한 오세훈 시장의 지난해 말 기준 재산은 72억8960만원이었다.

오세훈 시장의 재산은 전국 광역 지자체장 16명(공석인 대구 제외) 가운데 1위였다. 오 시장의 재산은 1억1592만원 줄어들었지만, 2위인 박형준 부산시장의 55억2992만원에 비해 17억6000만원가량 많았다. 3위는 김진태 강원지사(43억9273만원)였다.

박형준 시장은 지난해 3월 공개한 금액에 비해 3억6620만원 감소했다. 그는 공익 미술관을 짓는 청광문화재단에 5억9000만원 상당의 부산 기장군 일광면 청광리 땅과 건물을 기부해 토지와 건물 가액이 줄었고, 급여, 건물 임대 소득, 저축 등으로 예금은 늘었다.

김진태 지사의 경우 지난해에 비해 3억9816만원 증가했다. 배우자와 함께 보유 중인 서울 강남구 대치동 아파트(128.32㎡)의 가격 상승이 영향을 끼친 것으로 보인다. 이 아파트는 대치동 재건축 대장주로 알려져있다. 공시지가는 27억1600만원으로, 전년(23억8300만원) 대비 3억3300만원 올랐다.

김영환 지사의 신고액은 -3억3197만원이었다. 지난해 3월 공개 당시(-4억70만원)보에 비해 마이너스 재산이 6873만원 줄었다.

김영환 지사가 신고한 재산 중에는 채무가 80억9804만원이나 됐다. 전체 채무 중 70억원은 취임 초기 서울 종로구의 건물 3채 매매 계획이 취소되면서 발생한 것이다. 그는 건물을 팔아 채무를 상환할 계획이었지만 부동산 경기 침체로 매각에 어려움을 겪는 것으로 알려졌다.

재산 증감률을 보면 김두겸 울산시장이 52.5%(10억4096만원 증가)로 증가 폭이 가장 컸다. 김두겸 시장은 30억2259만원을 신고했다. 이는 차남 명의 부동산 신규 등록과 예금 증가 등이 요인인 것으로 분석됐다. 그는 광역단체장 중 다섯 번째로 재산이 많았다. 박형준 시장의 경우 증감률이 -6.2%로 재산이 가장 많이 줄었다.

자신이 단체장으로 있는 지역이 아닌 서울, 경기 등 수도권에 주택을 보유한 광역단체장도 6명이나 됐다. 김진태 지사를 비롯해 최민호 세종시장(서울 마포구 신공덕동·114.75㎡·공시지가 9억9300만원)과 김영록 전남지사(서울 용산구 용산동5가·100.29㎡·18억800만원)는 배우자와 아파트를 공동 보유하고 있었다.

김동연 경기지사(서울 강남구 도곡동·59.98㎡·15억5300만원)와 김관영 전북지사(경기 성남시 분당구 백현동·117.52㎡·22억3000만원)는 배우자 명의의 아파트를 신고했다. 김태흠 충남지사(경기 성남시 분당구 이매동·대지 279.28㎡ㆍ7억3000만원)는 배우자 명의의 단독주택을 보유하고 있었다.