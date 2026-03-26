2위 마포 박강수·3위 서대문 이성헌 장인홍 구로구청장, 4.9억원 ‘최하위’ 정원오 전 성동구청장, 18.2억원 25명 중 18명이 1년 새 재산 증가

[헤럴드경제=박병국 기자] 조성명 강남구청장이 서울 25개 구청장 중 가장 많은 462억6049만 원의 재산을 신고했다. 재산이 가장 적은 구청장은 장인홍 구로구청장이었다. 서울 구청장 중 70% 이상이 1년 새 재산이 늘어났다. 더불어민주당 서울시장 예비후보 중 한 명인 정원오 전 성동구청장은 총 18억 2389만원의 재산을 신고했다.

26일 정부공직자윤리위원회는 이 같은 내용이 담긴 ‘2026년 공직자 정기 재산변동사항’을 관보로 공개했다.

조성명 구청장의 재산 규모는 신고 대상인 전체 지방 공직자 중 이세웅 행정안전부 이북5도위원회 평북지사(1587억2484만원)에 이어 2위에 해당한다. 조 구청장은 본인과 배우자 명의의 토지 총 129억 334만원, 본인 명의의 서울 강남구 도곡동 도곡렉슬 아파트를 비롯한 오피스텔과 근린생활시설 등 건물 총 316억 9014만원, 본인과 배우자 명의 채권 총 120억2740만 원, 본인과 가족 예금 총 31억2392만 원 등을 신고했다. 이는 지난해 신고액인 482억507만원에 비해 4.03% 줄어든 수치다.

재산 순위 2위는 52억4758만원을 신고한 박강수 마포구청장이었다. 박강수 구청장은 서울 마포구 상수동 소재 42억288만원 상당의 빌딩과 11억7100만 원 상당의 아파트 등을 보유했다. 예금도 7억2582만원을 신고했다. 이어 이성헌 서대문구청장이 총 43억8236만원을 신고해 3위를 기록했다. 이성헌 구청장은 토지 12억5739만원, 건물 29억1227만원 등을 신고했다.

재산이 가장 적은 구청장은 4억9758만 원을 신고한 장인홍 구청장이었다. 장인홍 구청장은 건물 5억 7800만과 1억2731만 원의 예금을 신고했으나, 2억650만원의 부채도 함께 신고했다.

정원오 전 구청장은 18억2389만 원의 재산을 신고해 25명의 구청장 중 12위를 차지했다. 그는 서울 성동구 행당1동 소재 9억7400만 원 상당의 아파트와 예금 7억4692만원 등을 보유하고 있으며, 고향인 전남 여수에도 5267 원 상당의 전답을 소유하고 있다.

1년 사이 재산이 늘어난 구청장은 총 18명(72%)이었다. 이 중 이승로 성북구청장의 재산 증가 폭이 24.21%로 가장 컸다. 이승로 구청장의 재산은 전년 13억5982만원에서 지난해 16억8902만 원으로 증가했다. 이는 기존 4억3121만 원이었던 예금이 6억3318만 원으로 늘어난 영향이 컸다.

반면 재산이 가장 많이 감소한 인물은 이순희 강북구청장이었다. 이 구청장은 지난해 11억1943만 원을 신고했으나, 올해는 절반 수준인 5억8058만 원으로 줄었다.