[헤럴드경제=문이림 기자] 한국신용평가는 대표이사에 패트릭 윤(Patrick Yoon)을 선임했다고 24일 밝혔다.

패트릭 윤 대표는 글로벌 금융 및 결제 산업에서 국내외 사업과 전략을 폭넓게 경험한 금융 전문가다.

최근까지 글로벌 가상자산·결제 플랫폼인 크립토닷컴에서 한국 총괄을 맡아 국내 사업을 이끌었다. 크립토닷컴 합류 이전에는 비자(Visa)에서 한국·몽골 지역 총괄로 재직했다.

또한 스탠다드차타드은행(Standard Chartered Bank)에서 싱가포르, 대만, 영국 등에서 근무하며 글로벌 전략 및 사업개발 등 다양한 업무를 담당했다. 한국에서는 SC 제일은행 소매금융 부행장을 맡은 바 있다.

패트릭 윤 대표는 취임을 계기로 급변하는 금융 환경 속에서 신용평가의 역할과 책임을 재확인하고, 독립성과 전문성에 기반한 일관된 평가 기준을 유지해 나가겠다고 밝혔다.

한국신용평가 측은 “패트릭 윤 대표의 글로벌 금융 환경에 대한 이해와 다양한 지역에서의 경영 경험이 한국신용평가의 평가 역량과 시장 신뢰를 한층 강화하는 데 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.