[헤럴드경제(예천)=김병진 기자]경북 예천군은 24일 예천스타디움 1층 회의실에서 ‘제64회 경북도민체육대회’의 성공적인 진행과 대회의 마무리를 위한 폐회식 최종 보고회를 개최해 행사 전반에 대한 막바지 점검에 나섰다.

이날 보고회에는 경북도, 경북도체육회, 안동시, 안동시체육회, 예천군체육회 등 각 유관기관 관계자 20여명이 참석한 가운데 제64회 경북도민체육대회 폐회식 행사의 주요 연출 방향과 프로그램 구성에 대해 최종 확정했다.

특히 4일간의 대회를 마무리하는 자리인 만큼 도민 모두가 화합하고 참여할 수 있는 다양한 콘텐츠 위주로 폐회식을 구성했다.

이와 함께 교통대책, 안전관리, 주민편의 등과 관련된 문제점과 대응 방안에 대해 집중적으로 논의했다.

예천군은 행사일까지 예천경찰서 및 예천소방서의 조언을 받아 남은 기간 동안 현장 대응력을 강화하고 차질 없는 행사 준비에 총력을 기울일 방침이다.

예천군 관계자는 “선수단과 군민, 방문객 모두가 안전하고 편안하게 대회를 즐기는 것이 최우선”이라며 “마지막 순간까지 철저한 준비와 세심한 점검을 통해 경북의 저력을 보여주는 완벽한 대회를 선보이겠다”고 말했다.

한편 ‘제64회 경북도민체육대회’는 예천스타디움 및 종목별 경기장에서 4월 3일부터 6일까지 4일간 개최된다. 개회식은 4월 3일 금요일 오후 4시 30분부터 경북도청 새마을광장에서, 폐회식은 4월 6일 월요일 오후 5시부터 예천진호국제양궁장에서 열린다.