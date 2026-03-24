에너지 수급 불확실성 장기화에 일상 속 에너지 절약 실천 나서

[헤럴드경제=김은희 기자] KB금융그룹은 에너지 수급 불확실성 장기화에 따른 일상 속 에너지 절약 실천을 위해 오는 25일부터 차량 5부제를 시행한다고 24일 밝혔다.

정부가 이날 발표한 공공부문 승용차 5부제 의무 강화 정책에 동참하겠다는 취지로 읽힌다.

차량 5부제 적용 대상은 그룹 전 계열사 임직원 업무용차량과 직원 출퇴근 차량이다. 차량 번호 끝자리별 지정된 요일에 차량 운행이 주 1회 제한된다. 월요일(1·6번), 화요일(2·7번), 수요일(3·8번), 목요일(4·9번), 금요일(5·0번) 순이며 주말과 공휴일은 제외한다.

단 고객 서비스와 영업 현장 운영에 미치는 영향 등을 고려해 일부 차량은 5부제 적용에서 제외했다. 대고객 서비스를 제공하는 영업점 업무용차량과 사회적 배려가 필요한 장애인 차량, 임산부·유아 동승 차량, 친환경 차량(전기차·수소차) 등이다.

KB금융은 그룹 차원의 에너지 절약 문화 확산을 위한 캠페인도 실시한다. 불필요한 공회전·급정거·급출발 자제·경제속도 준수 등 올바른 차량 운행 캠페인과 대면회의의 비대면 화상회의 전환, 실내 적정온도 유지 등을 골자로 한다.

KB금융 관계자는 “차량 5부제 시행이 일회성 조치에 그치지 않도록 다양한 에너지 절약 캠페인을 지속 추진해 그룹 임직원 모두가 에너지 절약 문화 확산에 동참할 수 있도록 지원할 것”이라고 말했다.