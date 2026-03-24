[헤럴드경제=최원혁 기자] 정부 지원을 받는 40대 청년 농업인이 비닐하우스 밀실에서 마약류인 대마를 재배하다가 해양경찰에 적발돼 검찰에 넘겨졌다.

24일 중부지방해양경찰청 마약수사대는 마약류 관리에 관한 법률상 대마 혐의 등으로 구속한 40대 A씨를 검찰에 송치했다고 밝혔다.

A씨는 지난 2024년 9월부터 최근까지 충북 충주시 한 비닐하우스에서 대마 12주를 재배하고 7920명이 동시에 흡연할 수 있는 대마초 3.9㎏(시가 6억원 상당)를 제조한 혐의 등을 받는다.

해경은 국가정보원, 인천본부세관과의 공조를 통해 A씨가 해외에서 실내 재배용 텐트와 비료 등 대마 재배 용품을 수입한 정황을 포착하고 범행을 확인했다.

해당 비닐하우스는 스마트팜 재배시설과 동일한 외관을 갖췄지만 A씨는 내부에 패널 구조의 밀실을 설치해 수입한 재배 장비를 이용해 대마를 키운 것으로 드러났다.

조사 결과 A씨는 해외 대마 재배 사이트와 유튜브를 통해 재배 방법을 익혔고 여러 차례 실패 끝에 재배에 성공했다.

해경은 A씨의 비닐하우스와 주거지에서 대마초 3.9㎏과 재배 중인 대마 7주를 압수했다. 아울러 대마 종자 판매자와 구매자 등 공범 4명을 특정해 입건하고 수사를 확대하고 있다.

한편 A씨는 2023년 정부의 청년농업인 영농정착지원 사업 대상자로 선정돼 최근까지 2억8000만원을 낮은 이자로 대출받고 매월 100만원가량의 농촌 정착지원금 등을 받은 것으로 파악됐다.