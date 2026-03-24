기후부, 플러그앤차지(PnC) 도입 공청회 개최 국가 단일 인증 체계 구축, 스마트 충전 기반시설 확산 방안 논의

[헤럴드경제=이태형 기자] 전기차에 충전기를 연결하는 것만으로 차량 인증과 요금 결제가 자동으로 처리되는 새로운 충전 방식이 선보인다.

기후에너지환경부는 전기차 충전 시 사용자 인증과 결제를 자동으로 처리하는 피엔씨(PnC, Plug & Charge) 서비스의 도입을 위한 공청회를 25일 오전 서울 마포구 중소기업디엠씨타워 컨벤션홀에서 개최한다고 밝혔다.

이날 공청회에서는 전기차 충전 서비스를 실제로 이용하는 국민의 눈높이에서 피엔씨의 필요성과 기대효과를 설명하고, 향후 제도 도입 과정에서 고려해야 할 사항을 논의한다.

피엔씨는 전기차에 충전 연결기를 연결하면 별도의 회원카드 인증이나 앱 실행 없이도 차량 인증과 결제가 자동으로 이뤄지도록 하는 기술이다.

그동안 전기차 충전 과정에서 반복되던 인증·결제 절차를 줄여 이용 편의를 높일 수 있고, 전기차 사용자의 충전 경험을 한 단계 개선할 수 있는 기술로 평가받는다.

기후부는 이번 공청회를 통해 피엔씨의 기능과 운영 방식, 제도 도입 방향에 대해 국민에게 쉽게 설명하고 다양한 현장 의견을 정책에 반영할 계획이다.

정선화 기후부 녹색전환정책관은 “전기차 충전은 이제 단순히 전기를 공급하는 수준을 넘어, 국민이 보다 쉽고 편리하게 이용할 수 있는 서비스로 발전해야 할 시점”이라며 “기후부는 올해 가을에 피엔씨를 우선 도입할 수 있도록 준비하고 있고, 이번 공청회를 통해 국민이 신뢰할 수 있는 피엔씨 기반의 충전 시설 운영 방안을 마련하겠다”고 말했다.