[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] BNK부산은행은 24일 부산 사하구 레이어스 호텔에서 부·울·경 지역 수출입 기업 CEO 및 재무담당자 40여 명을 초청해 ‘2026년 2분기 환율 및 글로벌 경제 전망 세미나’를 개최했다.

이번 세미나는 최근 글로벌 지정학적 긴장과 주요국 통화정책 변화 등으로 환율 변동성이 확대되는 가운데 지역 기업들의 선제적 대응 역량을 강화하고 안정적인 경영환경 구축을 지원하기 위해 마련됐다.

이날 강연은 부산은행 이영화 이코노미스트가 맡아 올해 2분기 환율 전망과 글로벌 거시경제 흐름을 중심으로 진행했다. 특히 ▷미국·이란 전쟁 등 지정학적 리스크가 금융시장에 미치는 영향 ▷글로벌 정치·경제 변수에 따른 시장 변동성 ▷외환 수급 구조적 변화 등 기업 경영에 영향을 미치는 주요 이슈를 분석하며 대응 방향은 설명했다.

정해수 부산은행 자금시장그룹장은 “환리스크 관리는 기업 경영의 핵심 요소”라며 “앞으로도 지역 기업의 안정적인 경영을 지원하기 위한 외환·무역 서비스를 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편 부산은행은 환율 전망 리포트 정기 제공, 파생상품 기반 리스크 관리 컨설팅, 수출입 금융 지원 등 기업 맞춤형 외환·무역 금융 서비스를 통해 지역 기업 지원을 강화하고 있다.