밀라노 공조 전시회 ‘MCE 2026’ 참가 냉난방부터 급탕까지 하나로 이어져

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자가 냉난방과 온수를 하나의 시스템으로 통합한 히트펌프 신제품을 앞세워 유럽 공조 시장 공략에 나선다.

LG전자는 24일부터 나흘간 이탈리아 밀라노에서 열리는 공조 전시회 MCE 2026에 참가해 주거용부터 상업·산업용까지 전 영역을 아우르는 HVAC(냉난방공조) 솔루션을 공개했다고 밝혔다. MCE는 격년으로 열리는 글로벌 공조 전시회로, 올해는 49개국 1600여개 기업이 참가한다.

이번 전시에서 LG전자는 유럽 시장을 겨냥한 공기열원 히트펌프 기반 통합 솔루션을 처음 선보였다. 히트펌프는 외부 공기의 열을 활용해 난방·냉방과 온수를 동시에 공급하는 시스템으로, 화석연료를 사용하지 않아 친환경성과 에너지 효율이 높은 것이 특징이다. 유럽은 가정용 히트펌프 수요가 가장 큰 시장으로 꼽힌다.

신제품은 실외기·실내기·물탱크가 연결된 구조로, 따뜻한 물을 이용해 난방과 생활 온수를 동시에 공급하는 것이 핵심이다. LG전자는 지구온난화지수(GWP) 0.02에 불과한 냉매 R290을 적용한 ‘써마브이 R290 모노블럭’ 실외기와 함께 컨트롤 유닛, 하이드로 유닛, 콤비 유닛 등 실내기 신제품 3종을 공개했다.

또 유럽 온수 솔루션 기업 OSO 인수를 통해 확보한 물탱크 제품까지 포함해 실외기와 실내기, 물탱크까지 이어지는 주거용 통합 히트펌프 라인업을 완성했다. 모든 시스템은 스마트홈 플랫폼 LG 씽큐를 통해 원격 제어가 가능하다.

상업·산업용 공조 솔루션도 함께 공개됐다. 대형 건물용 시스템에어컨 ‘LG 멀티브이 아이’와 중앙 제어 솔루션 ‘LG ACP i’를 통해 다수의 공조 장비를 통합 관리할 수 있도록 했다.

칠러 전시존에서는 인버터 스크롤 칠러를 비롯해 터보 칠러, 스크류 칠러, 흡수식 칠러 등 대형 시설과 데이터센터에 적용 가능한 냉난방 솔루션을 선보였다.

이재성 LG전자 ES사업본부장 사장은 “냉난방과 온수를 통합한 설루션으로 유럽 시장 공략을 강화하고, B2B 영역에서도 설치·운영·유지보수까지 차별화된 경쟁력으로 시장 리더십을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.