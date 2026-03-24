‘아이온 에보’, ‘아이온 GT’ 장착 “전기차 퍼포먼스 극대화”

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 기아의 소형 전기 SUV(스포츠유틸리티차량) ‘EV2’에 세계 최초 풀라인업 전기차 전용 타이어 브랜드 ‘아이온’의 퍼포먼스 타이어 ‘아이온 에보’, ‘아이온 GT’를 신차용 타이어로 공급한다고 24일 밝혔다.

기아 ‘EV2’는 유럽 소형 전기 SUV 시장을 공략하기 위해 출시된 전략 모델이다. 뛰어난 공간 효율성, 최신 디지털 인포테인먼트 및 첨단 운전자 보조 시스템을 갖추고, 16인치 휠을 장착한 롱레인지 모델 기준 1회 충전 시 최대 448㎞(WLTP 기준) 주행이 가능하다.

한국타이어는 해당 차량에 ‘아이온 에보’와 ‘아이온 GT’ 제품을 각각 18인치와 16인치 규격으로 공급한다. 두 제품 모두 한국앤컴퍼니그룹 조현범 회장 주도 하에 개발한 전기차 특화 독자 기술 체계 ‘아이온 이노베이티브 테크놀로지’ 설계로 ▷저소음 ▷낮은 회전저항 ▷완벽한 그립력 ▷향상된 마일리지 등 4대 핵심 성능이 균형을 이룬다.

먼저, ‘아이온 에보’는 최적 EV 형상 기술로 코너링 강성을 10% 높였으며, 슈퍼 섬유 아라미드 하이브리드 소재 보강 벨트를 적용해 고속 주행에서 탁월한 조종 안정성을 제공한다. 이와 함께, 타이어 표면 가로 및 세로 홈 너비 맞춤 설계로 배수 성능을 향상시키고, 최신 EV 전용 컴파운드를 채택하여 젖은 노면에서의 제동력과 접지력을 한층 강화했다.

또한, 저소음 특화 기술로 주행 시 발생하는 실내 소음을 최대 18%까지 줄여 쾌적한 드라이빙 환경을 구현한다. 전기차 주행거리에 영향을 미치는 회전저항도 크게 낮춰 전비 효율을 최대 6%까지 향상시키고, 고농도 실리카와 친환경 소재가 혼합된 전용 컴파운드와 최적 프로파일 구조를 채택해 이상 마모 현상을 획기적으로 낮추며 마일리지를 최대 15% 증가시켰다.

이어 ‘아이온 GT’는 바이오 기반 실리카, 재활용 페트(PET) 섬유 타이어코드, 재활용 카본블랙, 천연 레진 등 친환경 분야 국제인증 제도 ‘ISCC PLUS’ 인증 지속가능원료를 적용했으며, ‘회전저항’, ‘젖은 노면 접지력’, ‘소음’ 등 3개 성능 부문에서 ‘EU 타이어 라벨 등급’ A등급을 획득했다.