23일 업무협약 체결 베트남 콜드체인 공급망 고도화 현지 사업 확장을 위한 시스템·인프라 확보

[헤럴드경제=서재근 기자] 롯데글로벌로지스가 베트남 최대 농·축산물 유통 기업 ‘떤롱’그룹과 베트남 현지 물류 사업 협력 확대를 추진한다.

롯데글로벌로지스는 지난 23일 잠실 롯데월드타워에서 강병구 롯데글로벌로지스 대표이사, 쯔엉 시 바 떤롱그룹 회장 등이 참석한 가운데 상호 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.

이번 업무협약을 통해 양사는 베트남 현지 물류 사업 강화를 위한 전략적 파트너십을 구축하고 관련 사업 추진에 함께 나서기로 했다.

구체적으로는 ▷베트남 콜드체인 공급망 고도화 ▷현지 사업 확장을 위한 시스템 및 인프라 확보 ▷신사업 발굴 등에 공동 대응하며, 이를 위해 상호 지속적으로 교류 및 협력할 예정이다.

베트남 하노이에 거점을 둔 떤롱은 베트남 최대의 농·축산물 유통 회사다. 각종 곡물의 수출·입 확대로 베트남 내 식량 유통 사업의 강자로 성장해 왔다.

롯데글로벌로지스 관계자는 “이번 떤롱그룹과의 협력을 통해 베트남을 거점으로 동남아시아 지역 물류 시장을 이끄는 물류 리더로 자리매김할 것”이라고 말했다.

한편, 롯데글로벌로지스는 2008년 베트남 첫 진출 이래 식품, 수출입 등 유통물류 분야에서 쌓아온 노하우를 바탕으로 현지 물류 사업을 활발히 이어나가고 있으며, 지난해 3월에는 베트남 동나이 지역에 One-Stop 토탈 물류 허브 ‘동나이 콜드체인 센터’ 구축을 시작했다.