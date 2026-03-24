‘국제물류진흥지역 특별법’ 국회 통과 트라이포트 배후 거점 조성 지시

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 김해 화목지구를 동남권 물류와 전시 컨벤션의 핵심 거점으로 조성하는 사업에 박차를 가한다. 최근 국회를 통과한 ‘국제물류진흥지역 지정 및 육성에 관한 특별법’(국제물류진흥지역 특별법)을 근거로 가덕도신공항과 진해신항을 잇는 ‘트라이포트’ 혁신 배후 단지로 대개조한다는 구상이다.

박완수 도지사는 23일 도청 실국본부장회의에서 “김해 화목지구를 동남권 최대 규모의 글로벌 전시·컨벤션 단지로 육성해 경남의 새로운 성장 동력으로 삼겠다”고 밝혔다.

박 지사는 화목지구의 전략적 입지를 강조하며 인프라 확충을 지시했다. 그는 “동남권은 국제 전시 시설이 부족해 대형 행사 유치 기회를 놓치고 있다”며 “현재 진행 중인 컨벤션 단지 구축 기본구상 용역을 조속히 마무리하고 화목지구를 지역의 랜드마크로 조성하라”고 주문했다.

복지 행정의 패러다임 전환도 독려했다. 박 지사는 위기 가구 사고와 관련해 “당사자 신청을 기다리는 ‘신청주의’ 복지로는 사각지대 해소에 한계가 있다”며 “이·통장과 공직자가 위기 가구를 선제적으로 찾아내는 능동적 행정이 필요하다”고 강조했다. 이어 “제3자 신청을 통해서라도 지원 대상을 복지 체계에 포함하라”고 덧붙였다.

민생 경제와 관련해서는 고유가·고환율에 대응한 운송·관광업계 지원책과 소상공인 에너지 수요 절감 방안 마련을 지시했다. 또한 정부의 ‘지방 우대 지수’ 도입에 맞춰 대형 국책사업 예비타당성조사 면제 등 국비 확보를 위한 선제적 전략 수립을 당부했다.

안전 관리 강화도 포함됐다. 박 지사는 최근 일어난 자동차 부품 공장 화재를 언급하며 “도내 유사 공정 업체에 대해 소방본부와 합동 점검을 실시하고 불법 건축물 여부를 전수 조사하라”고 지시했다. 아울러 산불 취약 시기를 맞아 감시 활동을 강화하고 봄철 다중 밀집 행사 안전 대책을 재점검할 것을 주문했다.