올해 1월 1일 이후 구매(예정) 구민 166세대에 구매 비용 30% 지원 4월 3일까지 신청 접수, 4인 이상 가구 우선 선정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)는 가정에서 발생하는 음식물 쓰레기를 줄이기 위해 가정용 소형감량기(음식물 처리기) 구매 지원 사업을 추진한다.

가정용 소형감량기는 가열, 건조, 미생물 발효 등 방식으로 음식물쓰레기의 부피를 줄여 배출 편의성을 높이고, 여름철 악취나 벌레 발생을 예방하는 효과가 있다.

이에 구는 가정에서 배출되는 음식물 배출량을 줄이고 주민들의 처리 부담을 덜어주기 위해 지난해부터 음식물처리기 보조금을 지원하고 있다.

올해는 지원 수량을 125대에서 166대로 확대하여 추진한다.

지원 대상은 2026년 1월 1일 이후 가정용 소형감량기를 구매한 송파구민이다. ▲K마크 ▲Q마크 ▲환경표지 ▲단체표준 등 품질인증과 안전인증을 모두 받은 제품에 한하여 구매 금액의 30%, 최대 21만 원을 지원한다. 단, 음식물을 분쇄하여 하수관으로 배출하는 주방용 오물분쇄기(디스포저)는 대상에서 제외된다.

접수 기간은 4월 3일 오후 6시까지이며, 신청자 중 주민등록등본상 구성원 수가 4인 이상인 가구를 130대까지 우선 선정한다.

신청은 신청서류를 갖추어 송파구청 자원활용과에 방문하거나 우편 또는 이메일로 접수 가능하다.

서강석 송파구청장은 “지난해 주민들의 많은 관심에 힘입어 올해는 지원수량을 더욱 확대했다”며 “이번 사업이 가정의 음식물쓰레기 감량은 물론 쾌적한 생활 환경을 만드는 데 도움이 되길 기대한다”고 전했다.