“핵보유국 지위 절대불퇴로 계속 다질 것” “미국, 세계도처서 국가테러와 침략행위 자행”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 김정은 북한 국무위원장이 “한국을 가장 적대적인 국가로 공인하겠다”면서 “우리 공화국을 건드리는 한국의 행위에 대해서는 추호의 고려나 사소한 주춤도 없이 무자비하게 그 대가를 치르게 하겠다”고 밝혔다.

조선중앙통신은 24일 김 위원장이 전날 최고인민회의 제15기 제1차회의에서 시정연설했다며 이같이 전했다.

연설에서 김 위원장은 “(한국을) 가장 명백한 언사와 행동으로 철저히 배척하고 무시하면서 다뤄나가겠다”며 ‘적대적 두 국가론’을 재차 강조했다.

핵보유국 지위와 관련한 발언도 이어졌다. 김 위원장은 “국가의 존엄도 국익도 최후의 승리도 오직 최강의 힘에 의해서만 담보된다”면서 “공화국정부는 핵보유국지위를 절대불퇴로 계속 공고히 다지며 적대세력들의 온갖 반공화국 도발 책동을 짓부셔버리기 위한 대적투쟁을 공세적으로 벌려나갈 것”이라고 날을 세웠다. 또 “우리 국가의 주권적권리와 안전 이익, 발전권을 침해하려는 세력들의 책동은 결단코 좌시하지 않을 것”이라고도 했다.

미국을 향한 공세적 발언도 내놨다. 김 위원장은 “지금 미국이 세계도처에서 국가 테러와 침략 행위를 자행하고 있다”면서 “미국의 강권과 만용은 자주세력의 반미감정과 증오심을 격발시키고 단결과 항거로 떠밀고 있다. 자주역량은 반드시 오늘의 시련을 극복하고 패권세력에 비해 강해질 것이며 공평하고 정의로운 다극세계건설은 더욱 힘 있게 추동될 것”이라고 짚었다.