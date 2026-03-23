[헤럴드경제=민성기 기자] 그룹 ‘신화’ 멤버 겸 배우 김동완이 전 매니저라 주장한 A씨의 폭로글에 대한 입장을 밝혔다.

23일 김동완은 자신의 SNS를 통해 “현재 유포되고 있는 내용은 사실과 다른 허위 주장”이라며 “허위 사실 유포가 지속될 경우 민형사상 모든 법적 조치를 취하겠다”고 밝혔다.

앞서 김동완은 최근 자신의 SNS에 음주운전 및 폭행 논란을 빚은 MC딩동을 공개 응원했다가 거센 역풍을 맞았다.

비판이 거세지자 그는 “상황을 충분히 고려하지 못한 표현이었다”며 사과하고 글을 삭제했다.

이 가운데 자신을 김동완의 전 매니저라고 주장하는 A씨가 SNS에 폭로성 글을 게재했다.

해당 글에는 술자리와 SNS 라이브 방송, 뮤지컬 출연 과정 등을 둘러싼 주장과 함께 김동완을 향한 비판이 담겼다.

A씨는 “술 마시고 라이브 해서 팬들이랑 싸우고 이번에는 영웅이 되고 싶었는지 정신이 있는 건지 없는 건지”라고 주장했다.

특히 A씨는 과거 함께 일하던 시절 겪은 일화를 언급하며 불만을 드러냈고, 최근 김동완이 논란에 휩싸인 MC딩동을 공개적으로 응원한 점도 지적했다.