[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북지사 3선 도전에 나서고 있는 이철우 국민의힘 경북지사 예비후보가 21일 오후 경북도청 신도시에 위치한 선거사무소에서 개소식을 열고 본격적인 선거전에 돌입했다.

이날 개소식에는 송언석 국민의힘 원내대표를 비롯한 김정재·임이자·김형동·임종득·조지연·이달희 의원과 대구시장 예비후보인 이진숙 전 방송통신위원장 등 주요 정치인과 지지자들이 참석했다.

이번 행사에서는 국민의례를 하며 이 예비후보가 직접 나서 마이크를 잡고 애국가를 제창, 1절은 부르고는 4절까지 하고 싶지만 주위에서 말려 1절만 부른다는 말로 분위기를 띄웠다.

이철우 예비후보는 “오늘 저는 ‘결단과 뚝심, 경북은 이철우’라는 슬로건으로 ‘팀(Team)이철우’캠프를 시작했다”며 “경북도의 대전환과 보수 정치 기반의 수호라는 핵심 비전으로 경북도의 미래를 확실히 그려가겠다”고 강조했다.

이어 “경상도의 리더십을 확실하게 보여줌으로써 보수의 낙동강 전선을 지키고 경북도의 대전환을 이끌어 경북도의 발전을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 이번 6·3 경북지사 선거에는 이철우 전 경북지사와 3선 국회의원 출신인 김재원 최고위원 등 2명이 최종적으로 국민의힘 공천을 받기 위해 경합을 벌이고 있다.