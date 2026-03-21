광화문 중심서 컴백 선언 “멈추지 않고 앞으로 나아가겠다”

[헤럴드경제=홍승희 기자] “저희도 매번 두렵고 이번 공연도 두려웠지만 ‘킵 스위밍’(Keep Swimming) 하면 언젠가 해답을 찾을 거라고 굳게 믿고 있습니다.”(지민)

그룹 방탄소년단은 21일 광화문 광장에서 열린 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’에서 “잠시 멈춰 있던 시간 동안 우리가 지킬 것은 뭔가, 변화해야 할 것은 뭔가 고민했다”며 “다같이 ‘킵 스위밍’하면 언젠가 해답을 찾을 거라고 굳게 믿고 있다”고 밝혔다.

이들이 완전체로 무대에 선 것은 2022년 10월 ‘옛 투 컴 인 부산’(Yet to Come in BUSAN) 이후 3년 5개월 만이다.

멤버들이 멈춰있던 시간인 공백기를 언급하자 제이홉은 “저희가 잊히지 않을까, 여러분들이 저희를 기억해주실까 하는 고민도 없지 않아 있었다”고 말했다.

RM은 “이런 전환점에서 어떤 선택을 해야 하는지, 어떤 아티스트·작업자로 남고 싶은지 고민을 많이 하고 스스로한테 물어봤다. 답은 밖이 아니라 어떻게 보면 안에 있었다”며 “스스로의 목소리에 좀 더 귀 기울여보고 고민·불안·방황까지 스스럼 없이 담아내는 것, 그게 이번 앨범에서 담아내고자 했던 목표”라고 새 앨범의 방향을 설명했다.

뷔는 “저희가 할 수 있는 건 멈추지 않고 한 걸음씩 음악을 내고, 공연하고, 아미(팬덤)한테 예쁜 모습 보이고 그러면 앞으로 나아갈 거라고 생각한다”며 “여러분에게 이 곡이 조금이나마 위로와 힘이 됐으면 좋겠다”고 타이틀곡 ‘스윔’(Swim)을 소개했다.

이날 방탄소년단은 한국을 대표하는 역사와 문화의 공간인 광화문 광장에서 전날 발표한 정규 5집 ‘아리랑’에 수록된 신곡 무대를 최초 공개했다.

‘아리랑’은 멤버들이 솔로 활동과 군 복무 등으로 인한 공백기 후 완전체로 내는 첫 앨범이다. 2022년 6월 앤솔러지(선집) 앨범 ‘프루프’(Proof) 이후 3년 9개월 만의 신보다.