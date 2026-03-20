중동 긴장이 고조되면서 글로벌 에너지 시장이 흔들리고 있다. 특히 호르무즈 해협의 불안정성은 한국 경제의 가장 취약한 고리를 직접 건드리는 구조적 리스크다. 이제 공급망 문제는 더 이상 경제이슈가 아닌 국가안보의 핵심 과제로 재정의돼야 한다.

호르무즈 해협은 전세계 원유와 액화천연가스(LNG)의 주요 수송로다. 단 한 번의 충격만 발생해도 에너지 가격은 급등하고 글로벌 물류는 즉시 혼란에 빠진다. 문제는 이러한 리스크가 일시적 사건이 아니라 반복적으로 발생하는 구조적 위험이라는 점이다. 한국은 이러한 충격에 특히 취약하다. 2024년 기준 한국의 무역의존도는 약 70%를 넘어섰고, 에너지의 약 90%를 수입에 의존하고 있다. 원유의 70% 이상이 호르무즈 해협을 통과한다는 사실은 한국 경제의 핵심 동맥이 외부 변수에 의해 좌우된다는 뜻이다. 한국 경제 구조 자체도 공급망 충격에 민감하다. 에너지와 원자재를 수입해 제조하고 이를 다시 수출하는 구조에서 병목이 발생하면 충격은 산업 전반으로 빠르게 확산된다. 철강, 석유화학, 반도체, 해운, 전력 등 주요 산업이 동시에 영향을 받게 된다.

공급망 리스크는 에너지 문제에만 국한되지 않는다. 우크라이나 전쟁은 식량 공급망의 취약성을 단적으로 보여줬다. 흑해 항구 봉쇄로 글로벌 곡물 공급이 급감하면서 가격이 급등했고, 이는 한국 가계의 물가 부담으로 직결됐다. 희토류와 핵심 광물 문제는 더욱 전략적이다. 반도체, 배터리, 전기차, 방산기술에 필수적인 이 자원들은 특정 국가에 집중돼 있다. 공급망이 언제든지 외교·안보적 수단으로 활용될 수 있음을 의미한다. 반도체 강국인 한국은 이러한 구조 속에서 큰 위험에 노출돼 있다. 핵심 소재 공급이 차단되는 순간 생산 기반과 기술 경쟁력은 심각한 타격을 받을 수 밖에 없다. 효율성을 중심으로 설계된 기존 공급망 구조는 위기 대응에 취약하다.

결국 한국은 구조적 전환 시점에 서 있다. 이제 공급망은 지정학적 경쟁과 전략적 분리 흐름 속에서 재편되고 있다. 대응 역시 근본적으로 달라져야 한다.

첫째, 국가 차원의 공급망 컨트롤타워를 구축해야 한다. 현재와 같이 부처별로 분산된 대응체계로는 복합 위기를 관리할 수 없다. 에너지, 식량, 핵심 광물, 물류를 통합 관리하는 시스템을 통해 실시간 정보 분석과 전략적 의사결정을 가능케 해야 한다.

둘째, 사후 대응이 아닌 사전 예방 중심으로 정책 패러다임을 전환해야 한다. 전략 비축은 단순한 수량 확보를 넘어 위기 상황에서 작동 가능한 수준으로 강화돼야 한다. 또 국가 단위의 공급망 위기 시뮬레이션을 정례화해 대응 역량을 점검해야 한다.

셋째, 공급망 다변화를 속도감 있게 추진해야 한다. 특정 국가에 대한 의존도를 낮추지 않는 한 한국 경제는 반복적인 외부 충격에서 자유로울 수 없다. 해외 자원 투자, 광물 확보, 동맹 기반 공급망 협력은 필수적인 전략과제다.

넷째, 해상 교통로 안정성 확보에 적극 나서야 한다. 호르무즈 해협, 말라카 해협, 대만 해협 등 주요 해상 병목은 한국 경제의 핵심 통로다. 이들 지역의 안정성은 산업 생존과 직결된다.

한국은 이미 여러 차례 글로벌 위기를 극복하며 성장해왔다. 그러나 현재의 환경은 과거와 다르다. 공급망은 더 이상 효율성만으로 운영될 수 있는 시스템이 아니다. 전략과 안보의 관점에서 재설계돼야 한다.

김만기 KAIST 미래전략대학원 교수