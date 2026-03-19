“금액 변동 가능…탄약 등 재보충 넘어 그 이상 확보”

[헤럴드경제=채싱우 기자] 미국 국방부(전쟁부)가 이란과의 전쟁을 위해 예산 2000억 달러(약 300조원)이 넘는 추가 예산을 요청한 것으로 알려졋다.

미국 워싱턴포스트(WP)는 18일(현지시간) 미국 국방부가 책정해 제안한 금액은 미군이 지난달 28일 전쟁 발발 이후 지금까지 대규모 공습으로 쓴 비용보다 훨씬 많다고 보도했다.

미군은 전쟁 첫 주에 110억 달러(약 16조5천억원)가 넘는 자금을 썼고 전쟁 비용은 갈수록 급증하고 있다.

국방수권법(NDAA)에 따른 미국의 2026회계연도(2025년 10월∼2026년 9월) 국방예산은 9천10억 달러(약 1350조원)다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란과의 전쟁 전인 올해 1월 내년도 국방예산을 1조5000억 달러(약 2250조원)로 늘리겠다고 선언했다.

미국 정부는 이란을 상대로 이번 전쟁을 시작한 직후부터 비용을 충당하기 위한 추가예산 편성에 들어갔다.

이는 전쟁을 치르고 있을 때도 미군이 전 세계에서 위협을 방어할 준비 태세를 유지하도록 하는 데 필요한 절차다.

미국 정부의 추가예산 추진에는 막대한 금액만큼 큰 정치적 논쟁이 뒤따를 것으로 예상된다.