광화문 공연만 2660억원 경제효과 예상

[헤럴드경제=채상우 기자] 인기 댄스그룹 방탄소년단(BTS)의 컴백 월드 투어가 미국 최고의 팝스타 테일러 스위프트가 세운 ‘에라스 투어’에 맞먹는 수익을 낼 것이라는 전망이 나왔다.

19일 블룸버그는 항공, 숙박, 음식, 굿즈(기획 상품), 스트리밍 등에 대한 잠재적 지출을 고려할 때 21일 광화문 광장에서 열리는 무료 공연만으로 서울에 1억7700만달러(약 2660억원) 규모의 경제적 파급 효과를 가져올 것으로 추산했다.

이는 스위프트가 2023년 에라스 투어 당시 미국 도시들에서 공연할 때마다 창출한 경제적 효과(약 5천만∼7천만달러·약 750억∼1050억원)를 크게 뛰어넘는 수준이다.

스위프트는 공연하는 전 세계 도시마다 팬들을 몰고 다녔고 관련 소비를 촉진하며 지역 경제에 큰 파급 효과를 일으켰다. ‘테일러노믹스’라는 신조어도 탄생시켰다.

블룸버그는 82일 동안 5개 대륙에서 진행되는 BTS의 월드 투어가 확정된 일정을 기준으로 할 때 티켓과 굿즈 판매 등으로 8억달러(약 1조2000억원) 이상의 수익을 낼 것으로 예측된다고 했다.

블룸버그는 BTS와 소속사 하이브가 월드 투어 일정을 연장하는 경우를 가정하면, 총 수익은 스위프트가 에라스 투어(149회 공연)로 낸 기록에 필적할 수준이 될 수 있다고 내다봤다.

앞서 IBK투자증권은 17일 보고서에서 BTS의 컴백 매출을 최소 2조9000억원으로 예상했다.

블룸버그는 특히 BTS가 수년간 군 복무 공백을 넘어 ‘완전체’로 돌아오는 것에 대해 팬들의 기대감이 매우 높고 글로벌 투어 티켓이 순식간에 매진된 점 등을 긍정적 요인으로 꼽았다.

여행 플랫폼 호텔스닷컴의 집계에 따르면 BTS 투어 일정이 확정된 지 48시간 이내에 서울과 부산에 관한 해외 검색량은 각각 160%, 2천400% 급증했다. 업계에서는 해외 팬들이 적극적으로 공연 관람에 나서면서 관광 수요를 견인해 광범위한 경제적 효과를 가져올 것으로 기대하고 있다.