19일 창원서 어업인 2500여 명 집결 고수온 피해 지원 등 미래 비전 공유

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자]경남도가 고수온 피해와 유가 상승으로 어려움을 겪는 수산업계의 위기 극복을 위해 ‘스마트 양식’과 ‘청년 유입’ 등 미래 청사진을 제시했다.

경남도는 19일 창원 용지문화공원에서 ‘우리의 바다, 함께 만드는 경남 수산의 미래’를 주제로 ‘제23회 경상남도 수산업경영인대회’를 개최했다. 이날 행사에는 박완수 경남도지사를 비롯해 해양수산부 관계자, 수협장, 수산업경영인 회원 및 가족 등 2500여명이 참석했다.

박 지사는 이날 축사에서 “고수온 피해 등으로 수산업 여건이 어려운 상황을 고려해 생활지원금 지급을 결정했다”며 “도의회와 협의해 추가 지원 방안도 적극적으로 마련하겠다”고 밝혔다.

이어 경남 수산업의 지속 가능한 성장을 위해 ▷수산식품 가공 기술 개발 및 상품화 R&D 지원 ▷첨단·친환경 양식 시스템 보급 ▷기후변화 대응 육종 연구 기반 구축 ▷청년층 어촌 유입 및 어업인 직불제 확대 등 4대 핵심과제를.발표했다.

행사에 참석한 수산업 경영인들은 공동결의문을 채택하고, 안전한 해양 환경 조성과 국민 신뢰 확보를 위해 선도적 역할을 다할 것을 다짐했다. 현장에서는 수산물 무료 시식회와 수산기자재 전시 등 도민들이 함께 참여하는 소비 촉진 행사도 병행됐다.

(사)한국수산업경영인 경상남도연합회는 1989년 설립 이후 현재 4943명의 회원이 활동하며 지역 수산업 발전을 견인하고 있다.

도 관계자는 “이번 대회가 어업인들의 화합을 넘어 경남 수산업이 재도약하는 전환점이 될 것”이라고 말했다.