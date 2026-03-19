국내 기술로 개발된 전투기 첫 해외 수출

[헤럴드경제=윤호 기자]연내 양산을 앞둔 한국형 전투기 KF-21이 공동개발국인 인도네시아에 수출된다.

19일 방위사업청에 따르면 이달 말 예정된 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령의 국빈 방한 때 한국항공우주산업(KAI)에서 KF-21 16대 도입을 위한 수출계약 협약이 체결될 예정이다. 이후 최종 협약 금액 조율 과정을 거쳐 상반기 중 별도로 계약식이 치러질 방침이다.

이는 국내 기술로 개발된 전투기의 첫 해외 수출이다.

KF-21 체계개발사업은 2000년 11월 김대중 전 대통령이 “늦어도 2015년까지 첨단 전투기를 자체 개발하는 항공 선진국으로 발돋움할 것”이라고 선언하면서 추진됐다.

공군의 노후 전투기인 F-4와 F-5를 대체하고, 미래 전장 환경에 부합하는 4.5세대 전투기를 우리 기술로 독자 개발하는 국가 핵심 방위사업이다.

그러나 초반에는 사업 타당성과 첨단기술 확보 등 문제로 좀처럼 진척되지 못하다가 방사청이 2015년 12월 KAI와 체계개발 본계약을 체결하고 체계개발에 착수하면서 개발이 본격화됐다.

인도네시아와 함께 추진하는 체계개발에 2015년부터 2026년까지 8조1천억원이 투입되고, 2026∼2028년 양산비로 8조4000억원이 책정되는 등 총사업비가 16조5000억원에 달해 ‘단군 이래 최대 규모의 방위력 증강 사업’으로 불렸다.

KF-21은 지난 1월 시험비행을 성공적으로 마쳤으며 방사청은 올 상반기 중 체계개발을 최종 완료하고 하반기부터 양산 1호기를 공군에 인도할 예정이다.