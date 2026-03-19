부산 의원 17명 공동 입장문

[헤럴드경제=정석준 기자] 부산 지역구 국민의힘 의원들이 통일교 유착 의혹이 제기된 전재수 더불어민주당 의원의 6·3 지방선거 부산시장 출마 철회를 촉구했다.

조경태·김도읍 등 부산 지역 국민의힘 의원 17명은 19일 입장문을 통해 “전 의원이 어제 배우자의 참고인 조사에 이어 통일교 관련 정교유착 비리 의혹의 피의자 신분으로 소환 조사를 받는다”며 “부산시장 후보로 거론되는 인물이 청렴성과 도덕성 논란의 한복판에 선 현실 앞에서, 부산시민께서 느끼실 참담함과 허탈감은 이루 말할 수 없을 것”이라고 밝혔다.

이들은 “수사 기관의 행보 또한 의구심을 더해왔다”며 “특검은 핵심 진술과 내부 문건을 확보하고도 방치했고, 사건을 이첩받은 합수본 역시 전 의원의 사무실 압수수색 현장에서 2시간가량 집행을 지연시키는 등 권력 눈치형 편파 수사 논란을 자초했다”고 주장했다.

그러면서 “그럼에도 불구하고 전 의원은 깊은 반성과 성찰은커녕, 이재명 정부와 민주당의 침묵과 비호 속에 부산시장 출마 행보를 뻔뻔하게 이어가고 있다”며 “늑장 수사라는 비판이 거센 만큼, 수사를 맡고 있는 합수본은 ‘면죄부 수사’라는 국민적 지탄이 기정사실화되기 전에 정교유착의 추악한 실체를 명명백백히 밝혀야 한다”고 덧붙였다.

이날 검·경 합동수사본부 소환조사에 출석한 전 의원에게는 “지금이라도 부산의 대표자가 되겠다는 망상을 버리고, 엄정한 특검의 심판대에 서는 것이 부산시민들께 할 수 있는 최소한의 도리이자, 정치인으로서의 마지막 책임이라는 것을 깨닫기 바란다”고 압박했다.

국민의힘 수석대변인 박성훈 의원은 이날 페이스북에서 “이재명 정권의 충견 노릇을 해온 경찰이 전재수 의원의 범죄 혐의 족쇄를 풀어주고 마음 편히 선거 운동에 전념하라고 마지못해 소환한 것은 아닐지 심히 우려스럽다”며 “피의자 신분으로 출마를 한다는 발상부터가 이미 비정상이며, 손바닥으로 하늘을 가릴 수는 없다”고 지적했다.