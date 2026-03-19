삼성물산·현대건설·DL이앤씨·GS건설, 감사패 수상

[헤럴드경제=홍승희 기자] 삼성물산과 현대건설, DL이앤씨, GS건설이 건설현장 안전문화 확산 공로를 인정받아 국토교통부 장관 감사패를 받았다. 대형 건설사들은 ‘작업중지권’ 활성화를 통해 현장 안전사고 예방에 기여한 점을 높이 평가받았다.

이날 한국건설경영협회에 따르면 김윤덕 국토교통부 장관은 19일 서울 정동 국토발전전시관에서 협회 소속 14개 대형 건설사 대표이사 및 최고안전책임자(CSO) 등 30여 명이 참석한 가운데 간담회를 열고 안전 우수 건설사에 감사패를 수여했다.

김 장관은 이날 건설사 최고경영책임자(CEO)를 만나 건설현장 안전 확보를 위해 노력해줄 것을 당부했다. 그러면서 “작업중지권은 근로자 스스로 사고발생 위험을 사전에 예방하고 안전한 환경을 만들 수 있는 매우 효과적인 제도”라며 “작업중지권 행사를 활성화하기 위한 근로자 인센티브 제도 등 자구적 노력을 이어가 주신 건설사에 진심으로 감사드린다”고 했다.

간담회는 타운홀 미팅 형식으로 진행됐다. 안전 우수사례 발표와 자유 토론을 통해 업계 애로사항을 공유하고 제도 개선 방향을 논의했다.

건설사들은 제도의 취지에는 공감하면서도 작업 중지로 인한 공기 지연과 비용 부담 주체의 불명확성, 권리 남용 가능성 등에 대한 우려를 전달했다. 특히 협력사 손실 보전과 공기 연장, 계약금액 조정 등 제도적 뒷받침이 필요하다는 점을 건의했다.

아울러 고의적 태업 등 부당한 권리 행사에 대한 객관적 판단 기준 마련과 제3자 중재기구 도입, 위험 유형별 대응 매뉴얼 구축 등도 제안했다. 신고부터 조치까지 전 과정을 투명하게 관리할 수 있도록 디지털 플랫폼 확산과 우수 신고자에 대한 정부 연계 인센티브 제도 마련도 요청했다.

김 장관은 “안전한 건설현장이 곧 지속 가능한 건설업계의 성장”이라며 “지난 해가 건설안전에 대한 인식 전환의 해였다면, 올해는 정부와 업계, 현장 근로자 모두가 뚜렷하게 체감할 수 있는 성과를 다져가는 한 해가 되어야 한다”고 건설현장에서의 안전을 강조했다.

김 장관이 독려한 ‘작업중지권’은 산업재해 발생의 급박한 위험이 있을 경우 근로자가 작업을 중단하고 대피할 수 있도록 한 법적 권리다. 최근 협회 회원사들은 위험 요인을 발견해 작업을 중단시킨 근로자에게 포상금을 지급하거나, 전용 앱을 통해 신속하게 작업 중단을 요청할 수 있도록 하는 등 제도 실효성 제고에 나섰다.

김 장관은 “국내 건설사의 안전관리 역량이 전 세계가 벤치마킹하는 모범사례가 되고, ‘K-건설’이 기술력을 넘어 세계에서 가장 안전한 건설로 인정받아 글로벌 시장을 선도해 나가기를 기대한다”며 “정부와 건설업계가 원팀이 돼 현장 안전을 지켜나가야 한다”고 강조했다.