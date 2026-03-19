통신 중심 훈련에서 실기동 훈련으로 한·중 해경, 해양 사고 공조체계 강화

[헤럴드경제=이용경 기자] 한국과 중국 양국 해양경찰이 잠정조치수역 인근에서 발생하는 해양 사고에 대응하기 위해 상반기 중 공동 수색구조 훈련을 실시한다.

해양경찰청은 지난 16일 중국 베이징에서 한·중 수색구조기관 간 실무회의를 갖고 올해 상반기 중 기동훈련을 실시하기로 합의했다고 19일 밝혔다.

이번 회의는 한·중 잠정조치수역 인근 해역에서 어선 침수·전복 사고가 계속 발생해 양국이 해양 사고 대응 역량을 강화하고자 마련됐다.

한·중 양국은 지난 2007년 ‘대한민국 정부와 중화인민공화국 정부 간 해상 수색 및 구조에 관한 협정(SAR)’을 체결해 상호 구조 협력 체계를 유지하고 있다.

또 중국 해사국 산하 해상수색구조센터(MRCC)와 업무협약(MOU)을 맺고 충돌·침수 등 상황을 가정한 정례 통신 훈련을 실시하며 협력하고 있다.

이러한 협력은 실제 해양 사고 현장에서 빛을 발했다. 지난해 5월 상하이 남동방 해역에서 발생한 한국 어선 침수 사고 때는 중국 해경이 승선원 전원을 구조해 우리 측에 인계했다. 이번 달에는 전남 신안군 가거도 인근 해역에서 발생한 중국인 선원 실종 사고 때 우리 측의 신속한 대응에 중국 해경이 공식 감사 서한을 전달하는 등 상호 협력이 이어지고 있다.

이번 실무회의는 기존 통신 훈련 중심 협력을 넘어 실제 구조 세력이 참여하는 기동훈련을 추진하기로 한 데 의미가 있다고 해경청 관계자는 설명했다. 한·중 양국은 해상 조난 상황을 가정한 수색구조 실기동훈련 시기와 장소 등 세부 사항을 협의하기로 했다.

해경청 관계자는 “양국은 그동안 실제 구조 경험과 통신 훈련을 통해 협력 기반을 축적해 온 만큼 기동훈련이 현장 대응 역량을 한층 강화하는 계기가 될 것”이라며 “한·중 간 수색구조 협력체계를 더욱 공고히 하고 해양 사고 발생 시 지속적인 협력 확대를 추진하겠다”라고 말했다.