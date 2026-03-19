여수 영취산 진달래 축제 28일 개막

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 식용이 가능한 우리 토종꽃인 진달래꽃이 남쪽에서부터 피기 시작한 가운데 ‘제34회 여수영취산진달래축제’가 오는 28~29일 이틀간 여수에서 개최된다.

올해 축제는 산악 달리기 대회(트레일레이스)를 시작으로 국가와 지역민의 안녕을 기원하는 산신제, 개막식, 산상 음악회, 축하공연, 각종 체험행사 등 다채로운 행사로 상춘객을 맞이한다.

흥국사에서 출발해 봉우재 등 영취산 일원 12km 구간을 달리며 자연 경관을 즐길 수 있는 산악 달리기 대회를 신규 프로그램으로 운영해 차별화된 체험 행사를 제공한다.

여수석유화학국가산단을 한 눈에 조망할 수 있는 영취산은 매년 3~4월 초가 되면 흐드러지게 핀 분홍색 진달래가 만개한다.

영취산 진달래 군락지 산행길은 중흥동 GS칼텍스 후문~정상, 상암초교~정상, 흥국사~정상까지 3개의 코스로 구성돼 있다.

노약자나 가족 단위 방문객은 비교적 완만한 상암초등학교 인근에서 출발해 봉우재를 지나 흥국사로 이어지는 코스를 이용하면 보다 편안하게 진달래 군락지를 관람할 수 있다.