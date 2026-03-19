전용 84㎡ 단일 구성, 총 427가구 규모 골프연습장, 맘카페 등 커뮤니티 적용

[헤럴드경제=신혜원 기자] 효성그룹 계열사 진흥기업은 대전광역시 중구에 조성되는 ‘해링턴 플레이스 오룡역’ 견본주택을 오는 20일 개관한다고 19일 밝혔다.

해링턴 플레이스 오룡역은 대전광역시 중구 용두동 722번지 일원에 위치하며, 지하 5층~지상 26층, 5개 동, 84㎡(이하 전용면적), 총 427가구 규모로 조성된다. 전 가구 남향 위주의 동 배치로 조망권과 넓은 동간거리를 확보했으며 전체 1층 필로티 설계를 도입해 상품성을 높였다.

타입별 가구수는 ▷84㎡A 147가구 ▷84㎡B 150가구 ▷84㎡B1 14가구 ▷84㎡C 76가구 ▷84㎡D 14가구, ▷84㎡E 14가구, ▷84㎡F 12가구로 구성된다.

분양일정은 오는 23일 특별공급을 시작으로, 1순위 24일, 2순위 25일 순으로 청약 접수가 진행된다. 이후 31일 당첨자를 발표하며, 4월 3~5일까지 서류 접수, 13~15일까지 정당계약을 진행할 예정이다.

1순위 청약 자격은 대전·세종·충남 거주자 중 만 19세 이상이며, 청약통장 가입 6개월 이상과 예치금 기준을 충족하면 세대주뿐 아니라 세대원과 유주택자도 신청 가능하다. 당첨 시 전매제한은 6개월로 입주 전 전매가 가능하고, 재당첨 제한과 실거주의무는 없다.

계약조건으로는 계약금이 전체 분양대금의 5%로 책정됐다. 일반적으로 분양단지들이 계약금을 10~20% 수준으로 책정하는 것과 달리 절반 이상 줄이면서 초기 자금 마련에 어려움을 겪는 이들에게 진입 장벽을 낮추는 역할을 할 것으로 보인다. 여기에 1차 계약금 500만원 정액제를 적용해 수요층의 초기 부담을 대폭 낮췄다.

해링턴 플레이스 오룡역은 각종 특화설계가 적용됐다. 내부 설계로는 타입별로 펜트리, 드레스룸, 파우더룸, 알파룸 등을 제공해 공간 활용도를 높였다. 또 가구당 1.37대 수준인 총 587대의 주차공간을 확보했다. 또한 제로에너지건축물 예비인증(5단계) 획득으로 관리비 절감 효과도 기대할 수 있다.

여기에 피트니스 센터, 골프연습장, 스터디카페, 맘카페, 게스트하우스 등 가구 수 대비 다양한 커뮤니티 시설을 마련했다. 이 밖에도 단지는 국내 대표 어학·교육 전문기업인 YBM과 업무협약(MOU)을 체결해 입주민 대상 교육 특화 프로그램 도입을 추진할 예정이다.

단지는 대전 지하철 1호선 오룡역 초역세권에 위치해 교통 편의성이 높고, 서대전역도 인근에 있어 광역 이동이 수월하다. 또한 계룡로·계백로·동서대로 등 주요 간선도로망이 가까워 대중교통은 물론 차량 이동도 편리하다.

단지 약 300m 거리에 목동초가 위치하고 대성중·고가 바로 인접해 초·중·고 ‘12년 원스톱 학세권’을 누릴 수 있다. 충남여중·고 등도 가깝다.

차량으로 5분 이내 거리에 코스트코 대전점이 위치해 있으며, CGV·메가박스 등 문화시설과 충남대병원·성모병원 등 의료시설도 가깝다. 하나로마트와 유등천 등도 인접해 있다.

단지에서 도보 약 10분 이내의 위치에 신설 예정인 용두역에는 기존 대전 지하철 1호선을 비롯해 신탄진과 계룡을 잇는 충청권 광역철도가 정차할 예정으로 교통접근성이 한층 강화될 전망이다. 또한 오룡역에서 한 정거장 거리에 있는 서대전네거리역에는 대전 도시철도 2호선 트램이 추가로 정차할 예정(2028년 개통 예정)이다.

견본주택 개관을 기념해 방문객을 위한 다양한 이벤트도 마련된다. 기존 온라인으로 진행되는 관심고객 등록 이벤트를 비롯해 견본주택 방문 고객을 대상으로 키오스크 응모 이벤트를 통해 경품을 증정하며, 방문 상담 고객 대상 사은품 증정과 제로에너지×폐건전지 교환 이벤트 등도 진행된다. 또한 청약 접수 고객을 대상으로 청약인증 선착순 이벤트를 통해 상품권을 증정할 계획이다.