‘미아동 75일대 재개발’ 신통기획 확정 용도지역 ‘준주거’ 상향 등 규제 완화

[헤럴드경제=서정은 기자] 지하철 4호선 미아사거리역 롯데백화점 뒷편 역세권에 최고 높이 45층, 1600세대의 대규모 아파트 단지가 들어선다.

서울시는 강북구 미아동 75 일대 주택정비형 재개발사업 신속통합기획을 확정했다고 19일 밝혔다.

시는 사업대상지 특성을 고려해 역세권 규제 완화를 적용했다. 용도지역을 최대 2단계 상향(제2종주거·제2종(7)→ 준주거·제3종주거)하고 사업성 보정계수(1.8)를 적용해 사업성을 높였다.

사업지는 강북구에서 유일한 ‘더블 역세권’ 입지에 백화점 등 생활 편의성을 갖춘 곳이다. 하지만 1960년대 형성된 단독 저층 주택지가 지금까지 유지되고 있어 주거지 노후, 기반시설 부족, 교통체증 등으로 개선 필요성이 제기돼왔다.

대상지 주변에서는 역세권활성화사업, 가로주택정비사업, 도심공공주택복합사업 등 다양한 개발사업이 추진되고 있어 이번 주택정비형 재개발이 완료되면 획기적 변화가 예상된다.

이번 신통기획은 주변 개발사업과 연계한 도로 정비를 통해 지역 내 이동 편의성을 개선하고 단절 없는 보행환경, 생활권 공원 조성을 통해 ‘열린 역세권 주거단지’를 조성하는 데 중점을 뒀다.

우선 주변 개발에 따른 세대수 증가 등을 고려해 선제적으로 교통 체계를 정비한다. 북측 오현로, 동측 오패산로는 향후 주변 개발 수요를 반영해 도로 폭을 늘려 주변 교통 부영향을 최소화하고, 이면도로도 함께 정비해 지역 내 접근성과 진출입 여건을 개선한다.

오현로는 인근 역세권 활성화 사업과 연계해 3차로를 5차로(폭 25m)로, 오패산로는 도심공공주택복합사업 등 주변 개발 수요를 반영해 2차로를 4~5차로(폭 최대 22.5m)로 늘린다.

원활한 차량 진출입과 주변 도로 부담을 최소화하기 위해 도봉로10길변과 오패산로변 진출입구 2개소도 계획됐다.

유동 인구가 많은 미아사거리역과 버스정류장 인근에 대중교통 밀착형 공원을 조성한다. 송중초와 북서울꿈의숲을 연결하는 오현로변에는 학교와 연계한 공원을 분산 배치한다. 기존 송중동 지역아동센터는 대상지 북측 송중초 및 신설 공원과 연계해 이전, 확대 조성한다.

단지 중앙광장을 중심으로 사방으로 연결되는 보행 동선을 마련하고, 최소한의 데크 계획을 통해 단지 내 평탄한 대지를 최대한 확보한다. 또 유모차나 휠체어 등을 이용하는 시민이 단차 구간을 이동하기 편리하게끔 엘리베이터, 경사로 등도 설치한다. 대상지 북동측 일부 급경사를 활용해 테라스형 주동과 커뮤니티시설을 계획하고, 이를 통해 구역 대비 약 70%의 평탄한 대지를 확보하기로 했다.

지하철역과 버스정류장으로 이어지는 기존의 최단 보행동선을 공공보행통로로 계획하고, 대상지 남측 상권(방천골목시장 등)과의 접근성을 고려해 남측 건축한계선을 활용한 보행공간도 조성한다.

지하철역 주변은 최고 45층 내외로 계획하고 송중초교 인접부와 가로변은 중·저층으로 배치, 입체적 도시경관을 조성한다. 초등학생들의 통학로와 북측 공원 접근성을 확보하기 위해 단지 내 보행로‧보도를 연계하기로 했다.

시는 미아동 75 일대 주민공람, 의견 청취 등 관련 절차를 신속히 진행해 올해 중 구역 지정을 목표로 사업을 추진할 방침이다.현재 시 전체 264개소 중 168개소 신속통합기획이 완료됐다.

안대희 서울시 도시공간본부장은 “미아사거리역 일대는 강북권을 대표하는 생활·교통 중심지인 만큼 이번 신통기획 확정이 강북뿐만 아니라 서울 시내 역세권 주거지 정비의 새로운 모델이 될 것으로 기대된다”며 “빠른 주택 공급과 쾌적한 주거환경, 역세권 주거지 활성화를 위해 후속 절차도 전폭적으로 지원할 것”이라고 말했다.