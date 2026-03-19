청년 자산 형성 지원 위한 포용금융 이벤트 등 최대 연 10.5% 금리 제공

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행은 ‘KB장병내일준비적금’의 주요 우대금리 항목 금리를 상향 조정하고 최고 우대금리 한도를 확대했다고 19일 밝혔다.

KB장병내일준비적금은 병역의무이행자의 전역 후 목돈마련을 지원하기 위한 정책금융 상품이다. 은행별 월 30만원까지 저축할 수 있으며 상품을 판매하는 14개 은행의 합산 최대 저축한도는 월 55만원이다. 이자에 전액 비과세가 적용되며 국가 재정으로 지급되는 매칭지원금 등의 혜택이 있다.

이번 금리 개편은 포용금융 실천의 일환이다. 우대금리 항목 중 ▷주택청약종합저축 계좌 보유(연0.8%포인트→연1%포인트) ▷KB국민카드(신용·체크·BC) 결제대금 출금 실적 보유(연0.3%포인트→연0.5%포인트) 등을 상향 조정했다.

최고 연3.0%포인트까지 적용 가능한 우대이율도 최고 연 4.5%포인트까지 높여 상품성을 강화했다.

이 외에도 지난달 출시한 20대 전용 멤버십인 KB 유스클럽 내 밀리터리 클럽 서비스이용 동의 고객을 대상으로 연 1.0%포인트의 이벤트 금리도 제공한다.

이에 따라 계약기간 15개월 이상 24개월 이하 기준 만기 해지 시 최고 연 10.5% 금리를 받을 수 있다.

국민은행 관계자는 “앞으로도 청년의 자산 형성과 안정적인 사회 복귀를 지원하기 위한 금융·비금융 혜택을 확대해 나가겠다”고 말했다.