8월까지 구동계 핵심 오일 교환 혜택 4월 30일까지 전 차종 무상점검

[헤럴드경제=서재근 기자] 지프가 본격적인 아웃도어 시즌을 맞아 ‘지프 웨이브’ 멤버십 가입 고객을 대상으로 ‘지프 4륜구동 케어 패키지’와 ‘2026 지프 봄 서비스 캠페인’을 동시 진행한다고 19일 밝혔다.

‘지프 4륜구동 케어 패키지’는 랭글러와 글래디에이터 같은 정통 오프로더부터 레니게이드, 컴패스, 체로키, 그랜드 체로키 등 도심형 SUV(스포츠유틸리티차량)의 4륜구동 시스템을 아우르는 전문 관리 패키지로, 오는 8월 31일까지 약 6개월간 트랜스퍼 케이스 및 전·후 디퍼렌셜, 트랜스미션 등 구동계 핵심 오일 패키지를 20% 할인된 가격에 제공한다.

전국 지프 공식 서비스센터에서 오는 4월 30일까지 약 6주간 진행되는 ‘2026 지프 봄 서비스 캠페인’은 겨울철 혹한 이후 차량을 세심히 점검하고, 황사와 미세먼지가 잦은 봄철에 최적화된 드라이빙 환경을 제공하기 위해 마련됐다.

캠페인 기간 동안 엔진룸, 배터리, 제동장치 등 주요 항목에 대한 무상점검을 제공하며, ▷캐빈 필터 ▷와이퍼 블레이드 ▷배터리 ▷부동액 등 주요 소모품과 공조∙냉각 관련 부품에 대해 20% 할인 혜택을 제공한다. 또한 모파 순정 액세서리 및 머천다이즈 역시 20% 할인된 가격에 선보인다.

캠페인 기간 동안 유상 수리 금액 20만원 이상 고객에게는 뷔르트 제품을 활용한 실내 탈취 서비스를 무상 제공하며, 타이어 3개 구매 시 1개를 추가 증정하는 ‘타이어 3+1’ 프로그램도 함께 운영해 고객의 유지비 부담을 낮췄다.

아울러 모파의 정품 인기 액세서리에 대해 40% 파격 할인 프로모션도 진행한다. 오픈 에어 드라이빙을 손쉽게 즐길 수 있는 ‘선라이더 플립탑(정가 346만원)’ 30개 한정 수량을 200만원(이하 부가세 포함)에, 랭글러 루비콘 매니아들에 큰 사랑을 받아온 비드락휠 패키지(정가 665만원)는 50개 한정 수량에 한해 396만원에 판매한다.