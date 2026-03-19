무안공항 중심 제2 공항도시’ 도약

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 강기정 더불어민주당 전남광주특별시장 경선후보가 대한민국 서남권의 지도를 바꿀 미래 청사진을 제시했다. 강 후보는 지난 18일 전남도의회에서 무안공항을 중심으로 한 ‘부강한 서남권 100만 시대’를 선포하며, 세계로 뻗어가는 통합특별시와 광역경제권의 관문을 조성하겠다는 ‘7대 약속’을 발표했다.

강 후보는 단순히 공항 배후도시를 넘어선 ‘글로벌 공항경제권’ 구축을 최우선 과제로 꼽았다. 이를 실현하기 위해 ▷글로벌 의료·헬스케어 관광도시 ▷글로벌 비즈니스 공항도시 ▷글로벌 교육·인재 공항도시라는 3대 축을 제시했다.

특히 의료 분야에서는 미국의 메이요클리닉 모델을 벤치마킹해 국내 ‘빅4’ 수준의 대형 종합병원과 AI 기반 초정밀 의료 플랫폼을 유치할 계획이다. 이는 단순 진료를 넘어 예방, 치유, 관광이 결합된 ‘의료-치유 플랫폼’으로 지역 경제의 새로운 성장동력을 완성하겠다는 복안이다.

또, 한국공항공사 등 공공기관 이전과 호남지방항공청 신설을 통해 공항도시로서 행정 기반을 다지는 한편 항공 특성화 교육기관과 미래모빌리티 사관학교를 설립해 ‘지역 교육이 지역 취업’으로 이어지는 선순환 구조를 만들 계획이다.

무안공항의 관문 기능을 강화하기 위한 구체적 보상안과 활성화 방안도 구체화했다.

군 공항 이전에 따른 1조원 지원사업은 차질 없이 추진된다. 기부대양여 차액과 법 개정을 통한 부담금 면제 등 총 6400억원 규모의 주민 소득증대사업이 시행될 예정이다. 이 가운데 3000억원 규모의 태양광 발전단지를 조성하고, 이를 통해 주민들에게 연간 380억원의 ‘햇빛연금’을 지급한다는 구상이다.

또 광주시 자체 재원으로 1500억원 규모의 ‘통합공항 이전 주변지역 지원기금’을 조성해 2027년부터 무안군민에게 실질적인 혜택이 돌아가도록 할 계획이라고 밝혔다. 강 후보는 호남고속철도 2단계 개통에 맞춰 광주 국내선을 무안으로 이전하고, 인천~무안 환승편 및 해외 주요도시 노선을 확충해 연간 이용객 400만명 시대를 열겠다고 강조했다.

강 후보는 “호남선KTX, 경전선, 서해안철도 등 철길이 완성되면, 무안공항의 접근성이 획기적으로 개선될 것”이라며 “동부권의 첨단산업과 광주의 AI 미래모빌리티 산업이 무안을 통해 글로벌 시장으로 진출하게 되는 거점이 될 것”이라고 밝혔다.