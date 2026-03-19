헤일리온 임직원, 시각장애 아동 위해 목소리 기부 용산장애인복지관에 동화책 8권 음성 콘텐츠 기부 4년 연속 취약계층 봉사…휴머니티 가치 실천 박차

[헤럴드경제=최은지 기자] 글로벌 컨슈머 헬스케어 전문기업 헤일리온 코리아가 시각장애 및 발달지연 아동들의 학습권 보장을 위해 임직원들의 목소리를 담은 동화책 기부 활동을 펼쳤다.

19일 헤일리온 코리아에 따르면, 임직원과 가족 20여명은 지난 18일 서울 서초구 소재 스튜디오에서 시각장애 및 발달지연 아동을 위한 ‘목소리 기부’ 동화책 낭독 봉사활동을 진행했다.

이번 활동은 아동들에게 풍부한 음성 콘텐츠를 제공함으로써 학습 기회를 넓히고 정서적 안정을 돕기 위해 마련됐다. 임직원들이 직접 녹음한 총 8권의 동화책은 구립용산장애인복지관에 전달되어 아동 교육용 자료로 활용될 예정이다.

센트룸, 센소다인, 애드빌 등 20여개 글로벌 브랜드를 보유한 헤일리온은 ‘인류애로 더 나은 일상의 건강을 전한다’는 기업 철학을 바탕으로 창립 이후 4년 연속 다양한 사회공헌활동을 이어오고 있다.

특히 한국 법인인 헤일리온 코리아는 ▷2023년 독거노인 김장 지원 ▷2024년 장애인 복지관 배식 봉사 ▷2025년 아동돌봄센터 환경정화 등 매년 취약계층을 위한 맞춤형 나눔을 실천해 왔다. 이외에도 노을공원 나무 심기를 통해 3년간 1000그루를 식재했으며, ‘틀니의 날’ 및 ‘민감성 치아의 날’ 캠페인 후원 등 구강 건강 증진을 위한 활동도 꾸준히 전개 중이다.

신동우 헤일리온 코리아 대표는 “시각장애 및 발달지연 아동들이 이야기를 통해 세상과 즐겁게 소통하고 언어적 감각을 키우는 데 작은 도움이 되기를 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 상생하며 휴머니티 가치를 실천하는 데 앞장서겠다”고 밝혔다.