“조직 전반의 참여와 동기부여 확대”

[헤럴드경제=김희량 기자] DL건설은 CP 자율준수 실천 선포식을 개최했다고 19일 밝혔다.

CP란 2001년 공정거래위원회가 도입한 제도로 기업들이 공정거래 관련 법규를 준수하기 위해서 자체적으로 도입 및 운영하는 내부준법시스템을 뜻한다.

선포식에서 여성찬 DL건설 대표는 자율준수 메시지를 낭독하고 실천의지 선언을 진행했다. 공정거래 자율준수 경영방침을 전 현장에 비치해 이해관계자 모두가 회사의 자율준수 실천의지를 확인할 수 있도록 했다.

CP 확산 기여자(CP 자율준수 점검 우수자) 시상식에서는 우수 조직과 우수 직원을 선정해 인센티브를 제공했다. DL건설은 공정거래위원회의 CP 8대 구성요소(▷CP 운영의 기준과 절차의 수립 ▷최고경영자의 CP 도입 및 자율준수 실천의지 천명 ▷자율준수 관리자의 임명 ▷자율준수 편람의 제작 및 활용 ▷교육프로그램 ▷사전감시체계 ▷제재 및 인센티브 시스템 ▷프로그램 효과성 평가와 개선)를 기반으로 자율준수 문화를 강화 중이다.

여성찬 대표는 “임직원 모두가 함께 노력해 공정하고 투명한 기업 문화를 확립하고 협력업체와의 동반 성장을 이룰 수 있도록 적극적으로 협조해야 한다”며 “모든 임직원이 공정거래 자율준수를 실천할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.