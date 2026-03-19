‘호랑이의 기습’ 컨셉트 백호 모티브 위장무늬·서예·현대적 그래픽 연결

[헤럴드경제=조용직 기자] 나이키가 2026년 대한민국 축구 국가대표팀 유니폼을 19일 공개했다.

이번 유니폼은 대한민국 축구가 지닌 강인함과 응집된 에너지를 디자인에 담아낸 동시에, 나이키의 혁신 기술 ‘에어로핏(Aero-FIT)’을 적용해 경기 중 쿨링 퍼포먼스까지 한층 강화했다.

2026년 대한민국 축구 국가대표팀 유니폼의 디자인 컨셉트는 ‘호랑이의 기습’에서 출발했다. 전통 문화 유산과 현대적 스트리트웨어 감성을 결합한 디자인 언어를 통해, 전통에 뿌리를 두면서도 두려움 없이 앞으로 나아가는 현대적인 대한민국을 그려냈다.

홈 유니폼은 한국의 강인함과 수호의 상징인 ‘백호’를 모티브로 팀의 회복력과 단결, 결정적인 순간에 폭발하는 공격력을 시각적으로 풀어내며, 대한민국 축구 국가대표팀의 정체성을 반영했다.

바이올렛 컬러의 어웨이 유니폼은 ‘기습’ 서사를 확장했다. 꽃이 피어오르는 순간의 응축된 에너지와 폭발적인 기세에서 영감을 받아 한국만의 역동적인 에너지를 시각적으로 표현했다.

나이키에 따르면 이번 유니폼에 적용된 에어로핏은 피부와 원단 사이의 공기 흐름을 극대화하도록 설계돼 기존 나이키 퍼포먼스 의류 대비 두 배 이상의 공기 흐름을 만든다. 이를 통해 땀을 빠르게 건조시켜 선수들이 극한의 기후 상황에서도 보다 쾌적한 컨디션을 유지할 수 있도록 돕는다.

2026 대한민국 국가대표팀 유니폼은 오는 23일 공식 출시되며, 같은 달 28일 대한민국 대 코트디부아르 경기에서 첫 선을 보일 예정이다.