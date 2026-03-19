2003년 이후 24년 연속 렌터카 부문 정상 “고객 만족 최우선 가치 삼아 차별화 서비스 제공”

[헤럴드경제=서재근 기자] 롯데렌터카가 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 ‘2026년 한국산업의 브랜드파워’ 렌터카 부문에서 24년 연속 1위에 선정됐다고 19일 밝혔다.

‘한국산업의 브랜드파워(K-BPI)’는 국내 소비생활과 밀접한 주요 산업을 대상으로 소비자 조사를 실시해 브랜드 인지도, 충성도 등을 지수화해 평가하는 지표다.

롯데렌터카는 2003년 첫 1위 선정 이후 24년 연속 렌터카 부문 정상을 지키며 국내 렌터카 시장의 대표 브랜드로 자리매김했다. 고객 중심 서비스와 차별화된 모빌리티 솔루션을 꾸준히 선보이며 브랜드 신뢰도와 경쟁력을 강화해 온 점이 높은 평가를 받았다.

롯데렌터카는 빠르게 변화하는 고객의 니즈에 맞춰 고객 맞춤 상품과 서비스를 내놓으며 혁신을 이어가고 있다.

업계 최초로 선보인 개인사업자 전용 신차 장기렌터카 상품인 ‘롯데렌터카 마이카 플러스’는 차량 관리에 시간을 내기 어려운 개인사업자 고객을 위한 맞춤형 상품이다. 담보 완화와 개인사업자 전담 상담사 배치, 특화 정비 서비스를 제공한다. 차량 구매 비용과 취·등록세, 보험료 부담을 줄여 사업 자금 운용 효율을 높였다. 추가 계약 또는 신규 계약 시 1개월 대여료 면제 혜택을 제공한다. 잔여 주행거리를 적립해 재계약 시 할인 혜택으로 돌려준다.

법인 전용 장기렌터카 상품 롯데렌터카 비즈카420과 비즈카530은 장기 계약으로 월 대여료 부담을 낮추는 동시에 중도 반납 위약금을 없앴다. 자유 반납형 구조를 적용해 기업의 차량 교체 주기와 예산 계획에 맞춰 유연한 차량 운용이 가능하다. 아울러 ▷안심 정비 서비스 ▷비용 처리 및 절세 ▷법인 전용 멤버십 혜택 등을 제공해 단순 차량 대여를 넘어 차량 관리 전반을 지원한다.

중고차 소매 브랜드 T car를 통해 중고차 시장에서도 신뢰를 확대하고 있다. T car는 여러 고객이 사용한 단기렌터카 차량을 제외하고 기업 임원 및 관리자가 이용한 장기렌터카 차량을 중심으로 공급한다.

법정 성능검사 결과와 보험 이력, 차량 관리 이력 등을 투명하게 공개한다. 구매 고객에게는 ▷180일간 주요 부품 무상 보증수리 ▷구매 후 1년간 원하는 장소와 시간에 엔진오일 교체 및 차량 점검을 제공하는 무료 방문 정비 서비스 ▷구매 후 7일 이내 무상 환불 및 교체 제도를 제공한다.

최진환 롯데렌탈 사장은 “24년 연속 K-BPI 1위라는 대기록은 롯데렌터카를 변함없이 믿고 성원해 주신 고객들의 응원이 있었기에 가능한 성과”라며 “앞으로도 고객 만족을 최우선 가치로 삼아 차별화된 모빌리티 경험을 선사하고 업계 선도 기업으로서의 책임을 다하겠다”고 말했다.