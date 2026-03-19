기후부·제주도·한국환경공단·농협경제지주 업무협약 체결 매년 800톤 폐토양피복재(타이벡 필름) ‘열분해유’로 재탄생

[헤럴드경제=이태형 기자] 제주 감귤밭에서 처리하기 곤란했던 폐토양피복재, 일명 ‘타이벡 필름’이 친환경적으로 재활용된다.

기후에너지환경부는 제주특별자치도, 한국환경공단, 농협경제지주와 19일 제주시 영평동 한국환경공단 제주지사에서 ‘폐토양피복재 재활용 체계 구축 업무협약’을 체결한다고 밝혔다.

이번 협약은 그동안 농촌의 사각지대에 있던 폐기물을 ‘순환경제’ 체계로 편입시키는 민관 협력의 일환으로 추진됐다.

그간 제주 감귤농가에서 매년 약 800톤가량 발생하는 폐토양피복재는 제주에서만 발생한다는 이유로 상당량이 그대로 소각되거나 매립됐다. 수거되더라도 육지로 반출해 처리해야 했기에 환경적·경제적 부담이 컸다.

이에 이번 협약에 참여한 4개 기관은 민관협의체를 구성하고, 제주 관내에서 폐토양피복재를 직접 수거해 화학적 재활용(열분해)까지 일괄로 처리하는 자원순환 기반시설을 구축한다.

폐토양피복재 자원순환 체계는 농협 집하장을 통해 반입된 폐기물을 압축한 뒤 열분해로를 통해 화학적 방식의 ‘열분해유’ 등의 유용한 자원으로 재탄생시키는 방식으로 진행된다.

관계기관은 올해 3월부터 두 달간 ‘폐토양피복재 재활용 시범사업’에 착수해 하루 평균 10~20톤 내외의 폐토양피복재를 수거해 열분해유를 생산하고 지역 내 실질적인 탄소배출 저감 효과를 입증할 계획이다.

김고응 기후부 자원순환국장은 “이번 업무협약은 그동안 처리하기 힘들었던 농촌폐기물을 유용한 자원으로 전환하는 중요한 출발점”이라며 “이번 폐토양피복재 재활용 체계 구축 사례가 전국 농촌폐기물 재활용 정책의 성공적인 모범사례가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.