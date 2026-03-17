[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]더불어민주당 경북도당 공직선거후보자추천관리위원회(위원장 오일영, 이하 공관위)는 비공개 면접과 ‘후보자 합동연설 및 공개면접’을 거쳐 17일 제5차 회의를 열고 기초단체장·광역의원 신청자에 대한 1차 심사 결과를 발표했다.

이날 공관위는 기초단체장 선거구 포항시장(박희정), 안동시장(이삼걸), 영천시장(이정훈), 경산시장(김기현), 영양군수(김상훈), 영덕군수(강부송), 칠곡군수(김시환), 예천군수(윤동춘), 울릉군수(정성환) 등 9곳을 단수 후보로 추천했다.

이어 청송군수(배대윤·임기진)의 경우 적합도 조사와 면접 심사 결과 경선지역으로 발표했다.

또 광역의원 포항시 제9선거구(김상헌), 구미시 제8선거구(이지연), 영덕군 선거구(임민혁), 예천군 제2선거구(정광주) 등 4곳을 단수 지역으로 결정했다.

공관위는 1차 공모에 신청한 기초의원 73명에 대해 17일부터 20일까지 4일간 후보자 면접을 실시하고 오는 24일 심사 결과를 발표할 예정이다.

신청자가 없는 선거구에 대해서는 23일께 추가 공모를 실시해 기초단체장, 광역·기초의원 후보자를 모집할 방침이다.