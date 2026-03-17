[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경북 경산시와 경북도, 대구경북경제자유구역청은 17일 경산시청에서 ㈜삼광윈테크와 중국사업장의 국내복귀를 위한 투자양해각서(MOU)를 체결했다.

이날 협약식에는 양금희 경북도 경제부지사, 조현일 경산시장, 이인규 ㈜삼광윈테크 총괄대표, 강상기 대구경북경제자유구역청장 직무대행 등 15여명이 참석했다.

㈜삼광윈테크는 자동차·IT·드론 등 기계 장비용 플라스틱 부품을 생산하는 전문기업이다.

최근 글로벌 공급망 불안과 보호무역 강화 등 대외 여건 변화에 대응하고 안정적인 생산 체계를 구축하기 위해 본사가 위치한 경산으로 생산시설을 이전하기로 결정했다.

이번 투자로 (주)삼광윈테크는 경산지식산업지구에 총 750억원을 투자해 신규 공장을 설립하고 150여명의 신규 고용을 창출할 계획이다.

조현일 경산시장은 “이번 투자가 지역 제조업 경쟁력을 강화하고 양질의 일자리 창출로 이어지기를 바란다“며 ”자동차 관련 기업과 연구기관이 경산으로 모여드는 상생발전의 기반이 되기를 기대한다”고 말했다.

양금희 경북도 경제부지사는 “이번 투자는 해외 생산기지를 국내로 이전하는 의미 있는 국내복귀(리쇼어링) 사례로, 도내 제조업 기반과 관련 산업 생태계에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다”며 “기업이 안정적으로 투자할 수 있도록 필요한 지원을 검토해 나가겠다”고 밝혔다.