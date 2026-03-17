[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 17일 경북도청에서 영주시, 와우매니지먼트 등과 골프 트레이닝 센터 및 박인비 골프파크 조성을 위한 업무협약을 체결했다.

이날 협약식에는 이철우 경북지사를 비롯해 박성만 경북도의장, 엄태현 영주부시장, 장상진 와우매니지먼트 대표, 프로골퍼 박인비, 김택수 대한체육회 진천선수촌장 등이 참석했다.

영주시 장수면 두전리 일원 43만 평 부지에 국가대표·유소년 골프 트레이닝 센터와 국제대회가 가능한 27홀 규모의 대중제 골프장, 박인비 골프 박물관, 숙박시설 등을 건립하는 사업이다.

총사업비는 1500억원이다.

경북도는 이 사업으로 2000억원의 생산유발 효과와 800억원의 부가가치, 1000여명의 고용유발 효과를 기대하고 있다.

LPGA대회를 유치하면 대회기간 6만명 이상의 방문객과 50~80억원의 직접소비, 도시브랜드 상승 효과가 있을 것으로 내다봤다.

엄태헌 영주시장 권한대행은 “이번 업무협약은 영주가 세계적인 골프 관광도시로 발돋움하는 계기가 될 것으로 기대된다”며 “이번 사업의 성공을 위해서 영주시 차원에서 많은 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

이철우 경북지사는 “이번 협약을 계기로 체육 인프라와 관광·숙박 기능을 연계한 사업 추진 방향을 구체화해 나가겠다”고 말했다.