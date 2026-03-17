[헤럴드경제(영덕)=김병진 기자]‘제29회 영덕대게축제’가 오는 26일부터 29일까지 경북 영덕군 강구면 해파랑공원에서 열린다.

17일 영덕군에 따르면 이번 축제는 ‘잡게 즐거움, 드시게 영덕대게’라는 슬로건으로 관광객들이 직접 대게를 잡고 맛보는 체험형 프로그램으로 꾸며진다.

축제의 대표적인 체험 프로그램인 ‘영덕대게 낚시’와 ‘통발잡이 체험’은 오전 10시와 오후 1시 두 차례 운영하며 체험권은 시작 30분 전부터 현장에서 살 수 있다.

또 다른 인기 프로그램인 ‘대게 싣고 달리기’도 올해 미니 토너먼트 방식의 대회로 다시 운영돼 가장 빠른 기록으로 우승한 참가자는 협찬사가 제공하는 특별 경품을 획득하게 된다.

이어 28일에는 가수 전유진이 출연하는 ‘영덕 ON 스테이지’가 열리며 마지막 날인 29일에는 가수 황민호의 노래와 화려한 불꽃쇼가 축제의 끝을 장식할 예정이다.

특히 바가지요금을 뿌리 뽑기 위해 ‘가격정찰제 모니터링 봉사단’을 운영하고 부스마다 가격표를 붙여 군민과 관광객 모두가 믿고 즐기는 축제 환경을 만든다.

축제와 관련한 자세한 정보는 ‘영덕관광 스테이영덕’ 누리집에서 확인할 수 있다.

영덕대게축제추진위원회 이상호 위원장은 “내년 축제 30돌을 앞두고 올해는 한층 더 풍성한 체험과 알찬 먹거리, 쾌적한 운영으로 축제의 완성도를 높였다”며 “방문객 모두가 영덕대게의 참맛과 축제의 즐거움을 함께 누릴 수 있는 특별한 시간이 되길 바란다”라고 말했다.