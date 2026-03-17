[헤럴드경제(속초)=박정규 기자]속초시 통합형 체육시설인 속초 반다비체육센터가 17일 기공식과 함께 본격적인 공사에 들어갔다.

속초시는 이날 교동 775번지 일대서 속초 반다비체육센터 건립 기공식을 개최했다.

기공식에는 이병선 속초시장을 비롯해 속초시의회 의원, 장애인 체육인, 지역 주민 등 200여 명이 참석해 장애인과 비장애인이 함께 이용하는 통합형 체육시설 조성의 첫걸음을 축하했다.

행사는 속초시립풍물단의 식전 공연을 시작으로 사업 경과보고와 축하영상 상영, 기념사와 축사, 기공 퍼포먼스 순으로 진행됐다. 특히 장애인 체육인과 시민이 함께 참여한 퍼포먼스는 반다비체육센터가 모두의 체육공간이라는 의미를 상징적으로 보여주며 참석자들의 큰 호응을 얻었다.

반다비체육센터는 장애인 생활체육 활성화와 재활, 건강 증진을 위해 조성되는 통합형 체육시설이다. 총사업비 198억 원이 투입되며 2028년 6월 준공을 목표로 추진된다.

센터에는 수중 운동실과 다목적 체육관, 장애인 맞춤형 운동공간, 각종 편의시설 등이 들어선다. 모든 공간은 무장애 설계(Barrier-Free)로 조성해 장애인과 비장애인이 함께 이용할 수 있는 환경을 마련할 계획이다.

시는 반다비체육센터가 지역 장애인 체육 기반 강화는 물론 시민 통합과 공동체 활성화에도 긍정적인 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

이병선 속초시장은 “반다비체육센터는 단순한 체육시설이 아니라 속초시가 포용과 공존의 가치를 실천하는 공간”이라며 “장애가 장벽이 되지 않는 도시, 누구나 차별 없이 운동할 수 있는 환경을 만들겠다”고 말했다.