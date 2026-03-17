[헤럴드경제(안양)=박정규 기자]안양시(시장 최대호)는 안양중앙시장 내 도시재생 청년예술인 활동공간인 ‘청년랩(Lab)’을 개소했다고 17일 밝혔다.

청년랩(Lab)은 만안구 냉천로 197(안양동 711-14) 3층에 문을 연 면적 84㎡ 규모의 복합 문화예술 거점 공간이다.

전통시장 내 유휴 점포 공간을 활용해 청년 예술인들의 창작 활동을 지원하고, 시민들에게 문화 향유 기회를 제공할 예정이다.

아울러 안양시는 개소를 기념해 이달 말까지 ‘청년 예술인 오프닝 전시회’를 진행하고 있다.

외국인 작가 2명을 포함한 관내 청년 예술인 17명이 참여해 회화・사진아트 등 다양한 작품을 선보이고 있으며, 전시는 이달 31일까지 오후 1시부터 8시까지(월요일 휴무) 운영된다.

이번 전시 기간 동안 시민과 전통시장 방문객은 누구나 자유롭게 전시 공간을 방문해 작품을 관람할 수 있으며, 향후 청년랩을 거점으로 전통시장 상권과 연계한 다양한 문화예술 프로그램도 함께 운영될 예정이다.

이번 전시는 안양시가 ‘경기 더드림 재생사업’의 일환으로 추진하는 도시재생 문화예술 프로그램으로, 안양시 도시재생지원센터가 주최하고 도시재생 청년예술인협동조합이 주관한다.

안양시는 청년랩 운영을 통해 전통시장에 문화예술 콘텐츠를 접목하고, 청년예술인의 창작 활동을 지원하는 한편, 전통시장 방문객 유입을 확대해 지역 상권 활성화에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

시 관계자는 “전통시장과 문화예술을 결합해 청년 예술인에게는 창작활동 기회를, 시민에게는 일상 속 문화 향유의 기회를 제공하는 의미 있는 시도”라며 “앞으로도 도시재생 프로그램을 통해 지역 상권과 문화가 함께 성장할 수 있는 다양한 프로그램을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.