[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도교육청(교육감 임태희)이 16일부터 17일까지 교육지원청 의회 담당 팀장 및 직원 50명을 대상으로‘2026년 교육지원청 권역별 의회 대응 역량 강화 연수’를 실시했다.

16일 남부권역은 남부청사 18층 라운지에서, 17일 북부권역은 북부청사 4층 중회의실에서 각각 진행됐다.

이번 연수는 지역 중심 의정 활동이 확대되는 상황에 대응해 교육지원청의 의회 업무 수행 역량을 높이고 도교육청과 교육지원청 간 협력 기반을 강화하기 위해 마련했다.

연수에서 ▷경기도의회 조직 및 운영 체계 ▷도교육청 의회 업무 처리 절차 ▷의회 요구자료 작성 방식 ▷국회 국정감사 대응 흐름 등 의회 대응에 필요한 실무 중심 교육이 진행됐다.

이 외에도 도교육청은 상시 소통이 가능한 모바일 기반 업무 공유체계를 구축하고 교육지원청 실무자가 직접 참여하는 실무협의체(TF)를 구성해 ‘의회 업무 가이드라인’을 공동으로 마련할 계획이다.

도교육청 관계자는 “이번 연수를 통해 도교육청의 의회 대응 경험과 노하우를 공유해 교육지원청의 업무 역량을 높이는 계기가 되기를 기대한다”며 “앞으로도 현장 중심의 지원과 협력체계를 통해 경기도의회와의 협치 기반을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 도교육청은 실무협의체(TF)를 통해 마련한 ‘의회 업무 가이드라인’을 교육지원청에 배포하고 후속 연수를 통해 의회 대응 역량 강화를 지속적으로 추진할 계획이다.