OECD 국가 중 ‘자살률 1위’ 불명예 ‘고립 없는 연결도시’ 비전으로 ‘위드 부산’ 공동체 활성화

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 17일 시청 1층 대회의실에서 ‘2026 생명존중 원년, 자살예방대책 보고회’를 열었다. 보고회에서 박형준 시장은 “올해를 생명존중 원년으로 선포하고 지역사회가 함께하는 자살예방 대책을 추진한다”고 밝혔다.

2024년 기준 1만4000여 명이 스스로 목숨을 끊은 대한민국은 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 ‘자살률 1위’ 불명예를 안고 있다. 부산에서도 같은해 989명이 자살로 생명을 잃었다. 인구 10만명당 자살사망자를 나타내는 자살률이 30.3명으로 전국 평균을 웃돈다.

이런 사회적 위기상황 속에 부산시는 지난해 말 행정부시장을 단장으로 하는 ‘부산시 자살예방대책추진 전담TF’를 가동하고 대책을 강구해 왔다. 이날 보고회는 그 첫걸음으로, 한국 사회의 고질적인 자살 문제에 대한 위기 의식을 공유하고 해법을 모색하기 위해 마련됐다.

보고회에서 시는 자살예방대책을 발표하며 정책 추진 방향을 공유했고, 12개 참여 주체 관계자가 함께하는 ‘부산 생명존중 네트워크’를 구성해 실질적 대책을 논의했다.

부산시는 올해 ‘고립 없는 연결도시, 생명이 살아나는 행복부산’이라는 비전 아래 자살예방을 위한 ‘3대 추진전략 7대 과제 30개 세부사업’을 추진한다. 자살예방 직접사업 예산도 전년도 32억원에서 72억원으로 대폭 늘려 ‘자살률 하향 변곡점’을 마련한다는 방침이다.

우선, ‘위드 부산’ 공동체를 활성화해 촘촘한 지역사회 안전망을 갖춘다. 서민금융통합지원센터, 고용복지플러스센터 등 취약계층 지원기관과 자살예방센터가 협력해 자살예방 대응체계를 만든다. 어디서나 스스로 정신건강 상태를 체크할 수 있는 ‘마음건강 자가검진 시스템’으로 자살 위험군을 찾아내고 대응한다.

자살 원인으로 지목되는 ▷정신적 문제 ▷경제적 문제 ▷신체적 문제에 맞춤형으로 대응한다.

자살 고위험군인 자살유족·자살시도자·정신질환자 등을 대상으로 즉각 개입과 지속적 사후관리로 생명의 골든타임을 지킨다. 7월부터 ‘자살유족 원스톱 지원사업’을 시행해 사건 발생 24시간 이내 전담 인력을 투입하고, 소방 의료기관과 협력해 자살기도 중독환자 병원 선정 시간을 기존 34분에서 7분으로 단축한다. 정신응급 합동대응센터를 24시간 운영하고, 공공병상 12개도 상시 확보해 신속한 치료를 돕는다.

박형준 시장은 “사람과 사람이 연결되는 도시, 서로의 삶을 지탱하고 따뜻한 공동체를 만들어 온 과정 자체가 자살예방의 중요한 토대”라며 “시민이 삶의 어두운 터널을 걷고 있을 때 가장 먼저 손 내미는 부산시가 되겠다”고 다짐했다.