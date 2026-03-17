[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] BNK부산은행은 17일 부산에 거주하는 청년 직장인의 생활 안정과 금융 지원을 위해 저금리 신용대출 상품 ‘BNK와 함께하는 미래설계대출’을 출시했다고 밝혔다.

‘BNK와 함께하는 미래설계대출’은 부산에 거주하면서 부산 소재 기업에 재직 중인 만 19세 이상 39세 이하 청년 직장인을 대상으로 하는 신용대출 상품이다. 대상 고객의 연소득 기준은 5000만원 이하이며 총 100억원 규모로 1인당 최대 1000만원까지 대출이 가능하다.

금리는 우대조건 충족 여부에 따라 연 2%~4% 수준으로 적용된다. 특히 초기 상환 부담을 줄이기 위해 처음에는 낮은 금리를 적용하고 이후 점진적으로 금리가 상승하는 계단식 금리 방식을 선택할 수 있으며 우대조건을 모두 충족한 경우에는 1년차 최저 연 0.1% 금리로 이용이 가능하다. 고객이 원하는 경우 3년간 동일 금리를 적용하는 고정금리 방식도 선택이 가능하다.

대출 신청은 고객 편의성을 높이기 위해 모바일뱅킹 앱(App)을 통한 비대면 방식으로 진행되며, 거주 및 재직 여부 등은 공공마이데이터와 비대면 서류 확인 절차를 통해 자동 심사로 진행된다.

부산은행은 (재)청년재단과 업무 협약을 통해 지난 1월 수도권에서 부산으로 이전한 청년을 위한 ‘돌아와요 부산항에 청년 신용대출’을 출시한 데 이어, 이번 상품을 선보이며 청년 지원을 한층 강화했다. 계속해서 청년재단과 함께 청년 금융 지원을 위한 교류를 확대하고 홍보를 강화할 예정이다.

부산은행 김성주 은행장은 “지역 청년 직장인 전용 상품을 통해 청년의 안정적인 지역 정착 및 성장을 지원하고, 지역 경제 활성화를 도모하는 금융 상품을 지속 출시해 지역 대표은행으로서의 역할을 다하겠다”고 말했다.