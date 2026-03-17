선거의 정확성·공정성 강화방안 및 인력·시설 등 협력 사항 논의

[헤럴드경제=양대근 기자] 중앙선거관리위원회는 17일 중앙선관위 과천청사에서 제9회 전국동시지방선거의 준비상황 점검과 협력 사항 논의를 위해 교육부·행정안전부 등 총 7개 기관(교육부, 법무부, 국방부, 행정안전부, 대검찰청, 경찰청, 우정사업본부)이 참여한 유관기관 업무협의회를 개최했다고 밝혔다.

이번 회의에서는 기관별로 협조가 필요한 사항을 안내하고 ▲선거사무의 정확성·공정성 강화방안 ▲선거관리 인력·시설 지원에 대한 협조 ▲(사전)투·개표소 등 안전관리 대책 ▲선거우편물의 신속·정확한 배달 ▲불법·탈법 선거운동 차단 대책 등에 대하여 논의하였다.

이날 중앙선관위 강동완 사무차장은 인사말을 통해 작년 제21대 대선 시 각 기관의 적극적인 협조에 감사의 뜻을 표한 후 동시지방선거 관리에 필요한 3571개 사전투표소와 1만4287개 선거일투표소, 257개 개표소와 40여만명이 넘는 투·개표관리 인력 등 대규모 인적·물적 자원 확보를 위해 범정부적 차원의 지원을 요청했다. 아울러 허위사실 유포 등 불법행위에 대해 유관기관 간 신속한 대응체계를 통한 단호한 조치와 각 기관 소속 공무원들이 정치적 중립을 엄정하게 지켜 줄 것을 당부했다.

중앙선관위에 따르면 이번 지방선거는 7개의 동시선거 외에도 이미 여러 곳에서 국회의원 재·보궐선거의 동시실시가 확정됐다. 중앙선관위 측은 “현직 국회의원 사퇴에 따른 보궐선거 지역이 더 늘어날 가능성이 높아 선거관리 업무량 자체가 상당하지만, 공정한 선거관리라는 헌법적 책무를 다하기 위해 각 유관기관과 긴밀하게 협조하며 빈틈없이 선거관리에 임하고 있다”고 밝혔다.