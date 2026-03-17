임직원 350여명 참석…무재해 의지 다져

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대엘리베이터가 임직원의 안전의식을 고취하고 무재해를 향한 전사적 실천 의지를 다지는 행사를 가졌다.

현대엘리베이터는 17일 충주 스마트캠퍼스에서 ‘2026년 현대엘리베이터 안전결의대회’를 개최했다. 행사에는 조재천 대표이사를 비롯해 생산·설치·연구개발(R&D) 각 부문 임직원과 노동조합 관계자 등 350여명이 참석했다.

안전결의대회는 산업재해 희생자를 추모하는 묵념을 시작으로, 노사 대표의 산재 예방 결의문 낭독, 안전 실천 당부 인사말 순으로 진행됐다. 이날 행사에는 또, 현장 안전의 중요성을 재인식하는 한편, 전 사업장별 무재해 문화를 뿌리내리기 위한 구체적인 실행 방안도 함께 공유했다.

특히 현장 수칙 준수를 시각화한 ‘3GO·3OUT’ 안전 실천 퍼포먼스가 눈길을 끌었다. 참석자들은 실천해야 할 행동 지침을 담은 ‘3GO’ 박스와, 현장에서 반드시 퇴출해야 할 위험 요소를 상징하는 ‘3OUT’ 상자를 제작해, 실천의지를 다지는 참여형 행사로 진행됐다.

이후, 현장 사례 중심의 사고 예방 대책과 안전관리 기준을 공유하는 등 특별 안전교육을 병행하며 임직원들의 안전 역량을 강화하는 시간을 가졌다.

조재천 현대엘리베이터 대표이사는 “안전은 기업 경영에 있어 그 무엇과도 타협할 수 없는 기본이자 최우선 가치”라며 “임직원 모두가 안전의 주체라는 책임감을 갖고 현장 중심의 선제적 예방 활동을 실천해 무재해 사업장을 실현해 나가자”고 강조했다.

한편, 현대엘리베이터는 매년 안전결의대회를 통해 전사적인 안전 역량을 결집해왔다. 지난해에도 ‘안전 생활화’를 슬로건으로 내걸고 전 임직원이 참여하는 결의대회를 개최했으며, 중대재해 예방을 위한 안전 보건 경영 시스템을 강화하는 등 현장 중심의 안전 활동을 꾸준히 이어오고 있다.