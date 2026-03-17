신임 경찰 경위·경감 임용식 참석 “경찰관의 법 집행…정교하고, 공정하고, 투명해야”

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 17일 신임 경찰 임용자들을 만나 자치경찰제 확대를 시사했다.

이 대통령은 이날 충북 아산 경찰대학교에서 열린 신임 경찰 경위·경감 임용식에 참석해 “자치경찰제를 단계적으로 확대해서 시민들과 함께하는 촘촘한 치안 협력 체계를 만들어야 한다”고 했다.

이어 “끊임없이 변화하고 혁신하는 경찰이 돼주길 바란다”면서 “지금 이 순간에도 범죄의 양상과 치안 환경은 국경과 기술을 초월하여 날로 복잡해지고 있으며, 그만큼 경찰을 향한 국민의 기대도 커지고 있다”당부했다.

이 대통령은 “(경찰이) 인공지능과 같은 첨단기술을 적재적소에 도입하고 국가 간 공조, 관계기관 간의 협업을 강화해 범죄를 선제적으로 예측하고 차단하는 역량을 길러야 한다”면서 “우리 경찰은 초국경 스캠 범죄 척결과 범죄 피해 예방을 주도하며 국민 안전에 크게 기여하고 있다”고 말했다.

그러면서 “한국인을 건드리면 패가망신한다는 말이 현실이 되는 것도 바로 경찰 여러분의 활약 덕분에 가능한 일”이라면서 “경찰관의 법 집행 과정은 정교하고, 공정하고, 투명해야 하며 그 결과는 반드시 정의로워야 한다”고 강조했다.

이 대통령은 처우 개선도 약속했다. 이 대통령은 “정부는 전국의 14만 경찰 가족이 오직 국민만을 바라보며 일할 수 있도록 든든히 뒷받침하겠다”며 “국민을 위한 (경찰) 여러분의 특별한 헌신이 특별한 보상으로 이어지고 그것이 다시 국민의 안전을 지키는 동력이 될 수 있도록 세심하게 챙기겠다”고 약속했다.

김혜경 여사와 동행한 이번 임용식은 153명의 경찰대학생, 경위공개채용자, 경력경쟁채용자들을 대상으로 진행됐다. 경찰에 대한 존중과 임용식 축하의 의미를 담기 위해 이 대통령은 행사에 블루톤 정장 수트를, 김 여사는 파랑색 자켓을 입고 행사에 나타났다.

경찰대학은 졸업생을 대상으로 한 임용식 행사를 개최해 왔지만 2019년 경위공채 합동임용식을 시작으로 2020년부터는 경찰대학 졸업생, 경위공채, 경감 경력경채(변호사, 회계사 등)가 함께하는 합동 임용식을 진행하고 있다.