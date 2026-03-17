세무리스크·중소형 개발 전략·AI 활용 등 교육

[헤럴드경제=윤성현 기자] 대한주택건설협회가 회원사를 대상으로 주택사업 실무역량 강화에 나선다.

대한주택건설협회는 오는 26일 오전 10시 30분부터 오후 5시 30분까지 서울 동작구 대방동 서울여성플라자 1층 국제회의장에서 ‘2026년도 상반기 회원사 주택사업 실무교육’을 실시한다고 17일 밝혔다.

이번 교육은 최근 주택사업 환경 변화에 대응하고 회원사의 실무 경쟁력을 높이기 위해 마련됐다. 세무 리스크 관리, 부동산시장 전망, 중소형 주택개발 전략, 인공지능(AI) 활용 방안 등 현장 중심의 강의가 진행된다.

1교시에서는 윤상범 조세전문 변호사가 취득·보유 단계에서 발생할 수 있는 세무 리스크 관리 방안과 2026년 주요 세제 개편안을 설명한다. 취득세, 법인세, 부가가치세, 종합부동산세, 재산세 등 주요 세목과 관련 예규·판례를 짚을 예정이다.

이어 함영진 우리은행 부동산리서치랩장이 정부의 부동산 정책 흐름과 거래·가격·공급 지표를 바탕으로 향후 시장 전망과 공급자·수요자의 대응 전략을 제시한다.

금보미 다베로 대표이사는 중소형 주택개발의 현황과 틈새 전략, D2C 주거브랜드 모델 등을 소개하며 사업 다각화 방안을 공유한다. 마지막으로 이관용 오픈스케일 건축사사무소 대표가 생성형 AI를 활용한 설계·디자인 적용 사례 등 주택사업 현장에서의 AI 활용 방안을 설명할 계획이다.

협회는 이번 교육이 회원사 임직원의 실무 대응력을 높이는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 교육은 회원사 임직원을 대상으로 무료로 진행된다.